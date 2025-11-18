El mineral de hierro de Dalian sube ante la resistencia de la demanda a corto plazo

PEKÍN, 18 nov (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro de Dalian subían el martes por segunda sesión consecutiva hasta alcanzar máximos de dos semanas gracias a la resistencia de la demanda a corto plazo en China, principal consumidor, aunque la toma de utilidades en un contexto de estrechamiento de la base limitó algunas ganancias. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) cerró la sesión diurna con una subida del 1,41%, a 792 yuanes (US$111,35) la tonelada métrica, su nivel más alto desde el 3 de noviembre. El contrato también había alcanzado el lunes un máximo de dos semanas. El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur apenas variaba, a US$104,4 la tonelada, a las 0758 GMT, tras una subida de más del 1% el día anterior.

Dos analistas y un operador señalaron que los precios se vieron respaldados por una fuerte demanda a corto plazo, ya que algunas fábricas reanudaron la producción tras el mantenimiento de sus equipos.

"La liquidez al contado fue bastante tibia, lo que pesó en la confianza", dijo un operador en Singapur.

Según datos de la consultora Mysteel, el volumen de transacciones marítimas y portuarias descendió un 25,8% y un 24,3%, respectivamente, respecto a la sesión anterior.

Según un analista de Shanghái, la subida de los precios hizo mella en el apetito de compra de las acerías; los participantes de la industria se muestran pesimistas sobre la tendencia de los precios en un contexto de aumento de los inventarios y expectativas de debilitamiento estacional de la demanda de acero. Además, el impulso alcista retrocedió debido al estrechamiento de la base, es decir, la diferencia entre los precios al contado y los de los futuros, según dijo el operador en Singapur.

La reducción de la diferencia entre los precios al contado y los futuros también sirvió de apoyo a los precios de los futuros, que habían caído a un ritmo más rápido que el mercado al contado a principios de este mes.

Los analistas y operadores solicitaron el anonimato por no estar autorizados a hablar con los medios de comunicación. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, bajaban un 3,86% y un 2,86%, respectivamente.

La mayoría de las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaban terreno. Las barras de acero

sumaban un 0,46%, las bobinas laminadas en caliente subían un 0,21%, el alambrón avanzaba un 0,12%, mientras que el acero inoxidable perdía un 0,12%.

(1 $ = 7,1126 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Mrigank Dhaniwala; edición en español de María Bayarri Cárdenas)