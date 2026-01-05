El mineral de hierro en china inicia el año al alza ante fuerte demanda y menor oferta

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 5 ene (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro de China ⁠subían el lunes, en la ⁠primera sesión de negociación del Año Nuevo, apoyados por la fuerte demanda y las continuas limitaciones de ⁠la oferta. El ‌contrato ​de mineral de hierro de mayo más negociado en ​la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) avanzaba 7,5 yuanes, o ‌un 0,95%, hasta 797 yuanes (114,16 dólares) ‌la tonelada métrica.

Los mercados chinos ​reanudaron sus operaciones tras las vacaciones de Año Nuevo. El contrato de referencia del mineral de hierro de febrero en la Bolsa de Singapur se revalorizaba un 0,29%, hasta 105,65 dólares la tonelada a las 0704 GMT.

Los precios chinos del mineral de hierro se están viendo favorecidos por ⁠la reposición de existencias de los fabricantes de acero antes de la festividad ​del Año Nuevo Lunar en febrero, mientras que la escasez de suministros nacionales también está prestando un mayor apoyo.

Varias minas están limitando su producción debido a las medidas de protección medioambiental, según una nota de Shanghai Metals Market.

Según la consultora Mysteel, los inventarios ⁠de los cinco principales productos de acero al carbono de las acerías ​chinas descendían un 1,1% semanal, hasta 3,81 millones de toneladas, entre el 26 y el 31 de diciembre.

Otros ingredientes siderúrgicos en el DCE caían, ‍con el carbón de coque

y el coque bajando un 3,14% y un 2,92%, respectivamente. Los índices de referencia del acero en la SHFE cotizaban dispares. Las barras de acero bajaban un 0,74%, las bobinas laminadas en caliente descendían ​un 0,79% y el acero inoxidable perdía un 0,23%. Por su parte, el alambrón ganaba un 4,93%.

(1 dólar = 6,9813 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Mrigank ‍Dhaniwala y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)