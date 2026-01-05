El mineral de hierro en China inicia el año al alza ante fuerte demanda y menor oferta
Por Ruth Chai
SINGAPUR, 5 ene (Reuters) -
Los futuros del mineral de hierro de China subían el lunes, en la primera sesión de negociación del Año Nuevo, apoyados por la fuerte demanda y las continuas limitaciones de la oferta. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) avanzaba 7,5 yuanes, o un 0,95%, hasta 797 yuanes (114,16 dólares) la tonelada métrica.
Los mercados chinos reanudaron sus operaciones tras las vacaciones de Año Nuevo. El contrato de referencia del mineral de hierro de febrero en la Bolsa de Singapur se revalorizaba un 0,29%, hasta 105,65 dólares la tonelada a las 0704 GMT.
Los precios chinos del mineral de hierro se están viendo favorecidos por la reposición de existencias de los fabricantes de acero antes de la festividad del Año Nuevo Lunar en febrero, mientras que la escasez de suministros nacionales también está prestando un mayor apoyo.
Varias minas están limitando su producción debido a las medidas de protección medioambiental, según una nota de Shanghai Metals Market.
Según la consultora Mysteel, los inventarios de los cinco principales productos de acero al carbono de las acerías chinas descendían un 1,1% semanal, hasta 3,81 millones de toneladas, entre el 26 y el 31 de diciembre.
Otros ingredientes siderúrgicos en el DCE caían, con el carbón de coque
y el coque bajando un 3,14% y un 2,92%, respectivamente. Los índices de referencia del acero en la SHFE cotizaban dispares. Las barras de acero bajaban un 0,74%, las bobinas laminadas en caliente descendían un 0,79% y el acero inoxidable perdía un 0,23%. Por su parte, el alambrón ganaba un 4,93%.
(1 dólar = 6,9813 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Mrigank Dhaniwala y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)