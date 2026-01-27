El mineral de hierro en Dalian cae ante dudas persistentes sobre demanda en China

PEKÍN, 27 ene (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro en Dalian caían ⁠por segundo día ⁠consecutivo el martes, lastrados por la persistente preocupación por la demanda de este ingrediente clave para la fabricación de ⁠acero ‌en ​China, principal consumidor. El contrato de mineral de hierro más negociado en ​la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerró la sesión ‌diurna con un descenso del 0,51%, a ‌788 yuanes (113,26 dólares) la tonelada ​métrica. El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur subía un 0,26% a 103,8 dólares la tonelada, a las 0653 GMT.

Más fábricas de acero han comenzado el mantenimiento de los equipos en el período previo a los festivos del Año Nuevo Lunar en febrero, lo ⁠que ha mermado el apetito por las materias primas, incluido el mineral de ​hierro, según los analistas de la correduría Zhengxin Futures indicaron en una nota.

Los fabricantes de acero de China suelen realizar el mantenimiento de los hornos durante el invierno, cuando la demanda se debilita en la región septentrional debido a que las bajas temperaturas dificultan ⁠la actividad de construcción al aire libre.

Por otra parte, las expectativas de ​débiles exportaciones de acero este año socavaron el interés de compra de mineral de hierro en medio de las previsiones de un exceso de oferta, dijeron ‍los analistas del bróker First Futures en una nota.

Las exportaciones chinas de acero alcanzaron un récord el año pasado, pero la creciente reacción proteccionista contra el acero chino barato, unida a la introducción por Pekín de ​un régimen de licencias, ensombrece las perspectivas de la demanda fuera de China este año, según los analistas.

(1 dólar = 6,9572 yuanes) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; ‍edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)