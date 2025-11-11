El mineral de hierro fluctúa ante las esperanzas de nuevos estímulos y el debilitamiento de la demanda

PEKÍN, 11 nov (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro cotizaban en un estrecho margen de precios el martes, al tiempo que los inversores sopesaban las perspectivas de nuevos estímulos por parte de Pekín el mes que viene frente a las señales de debilitamiento de la demanda en China, principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerró la sesión diurna con una subida del 0,2%, a 763 yuanes (US$107,12) la tonelada métrica.

El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur caía un 0,56%, a US$101,6 la tonelada, a las 0813 GMT.

La reciente caída de los precios ha provocado cierta divergencia en las perspectivas del mercado, lo que ha llevado a una consolidación, dijo Steven Yu, analista de la consultora Mysteel.

"Los alcistas creen que la caída anual de la producción de acero crudo en lo que va de año ha dejado menos presión sobre los recortes de producción en lo que queda de año; además, hay esperanzas de que se desvelen medidas de estímulo en la reunión del politburó de diciembre", dijo Yu.

La producción china de acero bruto cayó un 2,9% interanual en los nueve meses transcurridos hasta septiembre, según mostraron los datos oficiales el mes pasado. Las cifras de octubre se publicarán el viernes.

En marzo, Pekín se comprometió a reestructurar su vasta industria siderúrgica mediante recortes de la producción.

China ha limitado el crecimiento anual de la producción de acero bruto desde 2021 como parte de sus objetivos de reducción de las emisiones de carbono.

Los bajistas, sin embargo, apuestan por una menor demanda, mientras algunas acerías siguen recortando la producción, dijo Yu de Mysteel.

Varios fabricantes de acero han reducido su producción en un contexto de contracción de la demanda de acero y de persistencia de los elevados costes de las materias primas, que han reducido los márgenes.

El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, descendían un 3,81% y un 3,6%, respectivamente.

La mayoría de los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái registraban pérdidas. Las barras de acero cedían un 0,33%, el alambrón bajaba un 0,21%, el acero inoxidable retrocedía un 0,84% y las bobinas laminadas en caliente subían un 0,03%.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos)

(Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)