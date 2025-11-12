El mineral de hierro gana terreno ante las esperanzas de estímulo de China

PEKÍN, 12 nov (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro subían el miércoles, en un momento en que las esperanzas de nuevos estímulos por parte de China, principal consumidor, pesaban más que la preocupación por las sombrías perspectivas derivadas del aumento de la oferta y la disminución de la demanda. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerró la sesión diurna con una subida del 1,38%, a 774 yuanes (US$108,66) la tonelada métrica, su nivel más alto desde el 7 de noviembre. El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur avanzaba un 1,31%, a US$102,85 la tonelada, a las 0738 GMT, también el nivel más alto desde el 7 de noviembre.

Las esperanzas de un mayor estímulo se reavivaron después de que el de China dijera el martes que mantendría una política monetaria "adecuadamente flexible" y una liquidez abundante, al tiempo que mejoraría la transmisión de sus políticas, ya que la economía aún se enfrenta a riesgos y desafíos.

La señal de política monetaria positiva se produjo después de que las exportaciones de octubre en la segunda economía más grande del mundo sufrieran la peor caída desde febrero, cuando los aranceles afectaron a la demanda estadounidense.

Una oleada de reabastecimiento entre los fabricantes de acero, cuyas existencias rondaban un nivel bastante bajo, también prestó cierto apoyo a los precios, dijo una analista en Shanghái bajo condición de anonimato, ya que no está autorizada a hablar con medios de comunicación.

La subida del precio de este ingrediente clave de la siderurgia desafió las estimaciones de los analistas, ya que el proyecto Simandou en Guinea comenzó su producción, consolidando las perspectivas de un aumento de la oferta en medio de la vacilante demanda de China, lo que pesaba sobre las perspectivas de los precios.

Según los analistas de Galaxy Futures, los fundamentos del mineral de hierro se inclinaron hacia el lado débil ante el rápido aumento de las importaciones, el incremento de los inventarios y la disminución de la demanda china. Otros ingredientes de la siderurgia, el carbón de coque y el coque, bajaban un 1,85% y un 1,89%, respectivamente. Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái eran dispares. Las barras de acero se anotaban un 0,13%, las bobinas laminadas en caliente sumaraban un 0,22%, el alambrón apenas variaba y el acero inoxidable perdía un 0,76%.

(1 $ = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)