El mineral de hierro marca mínimos de varios meses ante la inquietud por la demanda china

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 10 nov (Reuters) -

El mineral de hierro tocó mínimos de varios meses el lunes ante la preocupación por la demanda de China, principal consumidor, y el aumento de los inventarios de mineral en los puertos, aunque la caída de los envíos ayudó a recortar algunas pérdidas en las operaciones de la tarde.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) terminó la sesión diurna con pocos cambios, a 765 yuanes (US$107,40) la tonelada métrica. El contrato tocó su nivel más bajo desde el 10 de julio, con 756 yuanes, al principio de la sesión.

El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur subía un 0,72%, a US$102 la tonelada, a las 0725 GMT, después de tocar su nivel más bajo desde el 1 de septiembre a 100,85 dólares.

Los precios se veían favorecidos por el descenso de los envíos mundiales, que cayeron al nivel más bajo en dos meses, según datos de la consultora Mysteel.

Las nuevas señales de relajación de la tensión comercial entre China y Estados Unidos también estimularon el apetito por el riesgo.

El lunes, China anunció que suspendería durante un año las tasas portuarias aplicadas a los buques vinculados a Estados Unidos.

Por otra parte, los datos que mostraron que la deflación de los precios de producción en China había disminuido en octubre y que los precios al consumo habían vuelto a terreno positivo gracias a los esfuerzos por frenar el exceso de capacidad y la feroz competencia entre empresas también impulsaban el ánimo.

Sin embargo, las subidas de precios se vieron frenadas ante la presión de una menor demanda en un contexto de mayores recortes de la producción provocados por las pérdidas.

Esto se produjo pese a que algunas regiones del norte de China, entre ellas Tangshan, centro clave de la producción de acero, levantaron a partir del domingo los controles de producción impuestos por la protección del medio ambiente.

Según los analistas, la resistencia de los precios de las materias primas y el debilitamiento de la demanda han reducido los márgenes de la siderurgia, lo que ha llevado a algunas acerías a iniciar el mantenimiento de sus equipos.

Los inventarios de mineral de hierro en los principales puertos chinos aumentaron un 2,1% hasta 138,44 millones de toneladas —el nivel más alto desde el 21 de marzo— a 7 de noviembre respecto a la semana anterior, según datos de la consultora SteelHome.

El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, bajaban un 1,02% y un 1,19%, respectivamente.

La mayoría de las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái resistían la tendencia a la baja. Las barras de acero subían un 0,26%, las bobinas laminadas en caliente, un 0,06%, el acero inoxidable, un 0,28%, y el alambrón descendía un 0,12%.

(1 dólar = 7,1230 yuanes chinos)

(Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)