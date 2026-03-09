El mineral de hierro prolonga su repunte ante el aumento de los costos energéticos y de transporte

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 9 mar (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro cotizaban el lunes a precios máximos mensuales, con el mineral de hierro de Dalian repuntando por sexta sesión consecutiva gracias al aumento de los precios de la energía y los costes de transporte en medio de la guerra en Irán. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cotizaba un 2,28% más alto, a 784,5 yuanes (US$113,44) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de abril en la Bolsa de Singapur avanzaba un 1,54%, hasta alcanzar los US$103,15 por tonelada, a las 0705 GMT.

Los precios del petróleo subían más de un 25% el lunes, después de que la expansión de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán llevó a algunos de los principales productores de crudo de Oriente Medio a recortar el suministro. El temor a una interrupción prolongada del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz también contribuyó a la evolución de los precios.

El aumento de los costes energéticos provocará un incremento de los costes relacionados con el combustible para buques, los seguros y la prima de riesgo de guerra, según Atilla Widnell, director general de Navigate Commodities.

Sin embargo, a medio y largo plazo, aumenta la probabilidad de que los bancos centrales vuelvan a subir los tipos de interés para frenar los riesgos de inflación, lo que empañaría las perspectivas del mineral de hierro y el acero, añadió.

El estrecho de Ormuz es también una ruta importante para las exportaciones de acero de China al golfo Pérsico, que se ha convertido en su segundo mercado más grande, con alrededor del 16% de las exportaciones del año pasado, mientras otros países han impuesto barreras comerciales.

Irán es el décimo mayor productor mundial de acero. El bloqueo de la vía marítima también significaría que Irán no podría mantener su producción, ya que importa carbón de coque y exporta sus productos siderúrgicos, según una nota de la correduría china Everbright Futures.

Las existencias de mineral de hierro en los principales puertos chinos aumentaron un 0,67% durante la semana que finalizó el 6 de marzo, según datos de la consultora Steelhome.

Los precios al contado del mineral de hierro transportado por mar subieron un 1,51%, hasta los US$100,6 por tonelada, a fecha del 6 de marzo, según datos de Steelhome.

Otros ingredientes para la fabricación de acero en la DCE avanzaban, con el carbón coquizable y el coque subiendo un 5,51% y un 3,82%, respectivamente. Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaban en su mayoría. El acero corrugado subía un 1,3%, la bobina laminada en caliente avanzaba un 1,58% y el alambrón crecía un 1,44%. Por su parte, el acero inoxidable retrocedía un 0,42%.

(1 dólar = 6,9155 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)