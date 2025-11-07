El mineral de hierro registra pérdida semanal tras débil demanda de acero y menor producción china

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 7 nov (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro de Dalian bajaban el viernes y registraban una pérdida semanal, ya que el debilitamiento de la demanda de acero y los recortes de producción afectaban los precios en China, principal consumidor. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) caía un 1,87%, hasta 760,5 yuanes (US$106,77) la tonelada métrica. El contrato terminó la semana con un descenso del 3,95%. El mineral de hierro de referencia para diciembre de la Bolsa de Singapur bajaba un 2,46%, a US$101,35 la tonelada, el viernes a las 0712 GMT. En lo que va de semana, el contrato ha bajado un 4,51%.

Para controlar la deflación, China ha tratado de eliminar el exceso de capacidad en varias industrias, con el sector siderúrgico en el punto de mira, donde el rápido crecimiento de la capacidad ha lastrado la rentabilidad, dijeron analistas de ANZ.

Los datos de SteelHome muestran recortes en la producción de altos hornos en la principal región siderúrgica del norte de China, lo que ha provocado un descenso de la producción de acero.

Se espera que los precios del mineral sigan siendo bajistas, con una demanda de acero que se debilitó en términos intertrimestrales en el tercer trimestre, en un momento en que el consumo en los sectores inmobiliario, de infraestructuras y manufacturero se redujo en términos interanuales, sin que se observe una mejora significativa en el cuarto trimestre, según el bróker chino Galaxy Futures.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, hicieron un llamamiento al patriotismo europeo para proteger la industria siderúrgica de la UE, tras la propuesta de la Comisión Europea del mes pasado de recortar casi a la mitad los contingentes de importación de acero libres de aranceles y duplicar al 50% el derecho fuera de contingente. ArcelorMittal, segundo fabricante mundial de acero, superó las expectativas de beneficios en el tercer trimestre y ofreció unas perspectivas positivas para 2026, aunque observó que la demanda global siguió siendo débil en el trimestre y no hubo señales de reabastecimiento.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE perdían terreno, con el carbón de coque y el coque descendiendo un 0,97% y un 0,62%, respectivamente.

La mayoría de las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái subían. Las barras de acero ganaban un 0,2%, el alambrón avanzaba un 0,03% y el acero inoxidable se anotaba un 0,2%, mientras que las bobinas laminadas en caliente bajaban un 0,34%.

(1 dólar = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu y Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)