El mineral de hierro registra su tercera subida semanal ante la demanda de infraestructuras

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 28 nov (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro bajaban el viernes, pero registraron su tercera subida semanal consecutiva gracias a la reciente demanda de infraestructuras. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerraba la jornada con una caída del 0,19%, a 794 yuanes (US$112,18) la tonelada métrica. El contrato ha ganado un 1,14% esta semana. El mineral de hierro de referencia para diciembre de la Bolsa de Singapur bajaba un 0,89%, a US$105,75 la tonelada, a las 0717 GMT. El contrato ha subido un 1,73% en lo que va de semana.

La demanda de infraestructuras ha aumentado recientemente, lo que ha provocado una mejora continuada de la demanda aparente de acero, y se espera que los precios sigan a los fundamentales a corto plazo, según el bróker chino Galaxy Futures.

Los inventarios de los cinco principales productos de acero al carbono de las acerías chinas cayeron por séptima semana consecutiva un 2,5%, a 3,9 millones de toneladas

hasta el jueves, y alcanzaron el nivel más bajo desde finales de enero, según datos de la consultora china Mysteel.

Las existencias totales de mineral de hierro en los puertos chinos se redujeron un 0,42% semanal, hasta 139 millones de toneladas, al 28 de noviembre, según datos de SteelHome.

En cuanto a la oferta, los envíos de los principales productores, Australia y Brasil, disminuyeron, mientras que el número de buques en puerto fue de 115, lo que supone un descenso intermensual de 8, según el bróker chino Everbright Futures.

Según los analistas de ANZ, los futuros del mineral de hierro bajaron recientemente por las preocupaciones sobre el sector inmobiliario chino, pero las pérdidas fueron limitadas, después de que Bloomberg informara de que los dirigentes podrían poner en marcha nuevas medidas de apoyo.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE perdían terreno, con el carbón de coque

y el coque bajando un 0,79% y un 1,99%, respectivamente.

El aumento de la oferta de carbón y la continua acumulación de existencias en las minas de carbón han provocado un descenso acelerado de los precios del carbón de coque y el coque en los últimos tiempos, señaló Galaxy en la nota.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái subían en su mayoría. La barra de acero

avanzaba un 0,71%, la bobina laminada en caliente

ganaba

un 0,27% y el alambrón

crecía

un 0,33%, mientras que el acero inoxidable

retrocedía un 0,32%.

(US$1 = 7,0777 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)