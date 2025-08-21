El mineral de hierro repunta al disiparse la preocupación por la demanda china

PEKÍN, 21 ago (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro repuntaban el jueves, en un momento en que el recorte obligatorio de la producción antes de un desfile militar en China resultó menos severo y más breve de lo esperado, disipando las preocupaciones sobre la demanda. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) cerraba la mañana con una subida del 1,7%, a 777,5 yuanes (US$108,39) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para septiembre de la Bolsa de Singapur subía un 1,44%, hasta US$102,2 la tonelada, a las 0321 GMT.

Ambos índices habían caído durante seis sesiones consecutivas hasta el miércoles, arrastrados por las preocupaciones sobre la demanda, mientras los fabricantes de acero de Tangshan, el principal centro siderúrgico de China, se vieron obligados a reducir la producción para mejorar la calidad del aire en Pekín con motivo del desfile militar del 3 de septiembre que conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial.

La duración de la restricción de la producción en Tangshan es menor de lo previsto, por lo que el impacto global será limitado, según analistas.

La producción de metal caliente, un indicador de la demanda de mineral de hierro, se mantendrá estable esta semana, lo que dará soporte a los precios del mineral, dijo uno de los analistas bajo condición de anonimato, ya que no está autorizado a hablar con los medios de comunicación.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE también ganaban terreno, con el carbón de coque

y el coque subiendo un 0,77% y un 0,57%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái fueron dispares. Las barras de acero

subían un 0,51%, las bobinas laminadas en caliente

se mantenían estables, el alambrón

avanzaba un 0,48% y el acero inoxidable

caía un 0,16%.

(US$1 = 7,1729 yuanes) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy; editado en español por Patrycja Dobrowolska)