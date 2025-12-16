El mineral de hierro repunta ante la expectativa de reabastecimiento por el Año Nuevo Lunar

PEKÍN, 16 dic (Reuters) - Los precios de los futuros del mineral de hierro repuntaban el martes tras tocar un mínimo de cinco meses en la sesión anterior, favorecidos por la previsión de una oleada de reaprovisionamiento de las acerías de China, principal consumidor, con motivo de la festividad del Año Nuevo Lunar.

El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) subió un 1,06% en la sesión diurna, a 761 yuanes (US$108,07) la tonelada métrica, tras caer un 0,92% el lunes.

El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur avanzaba un 0,96%, a US$102,50 la tonelada, a las 0749 GMT, tras acercarse al nivel psicológico clave de US$100 en la sesión anterior.

Las acerías chinas suelen reservar cargamentos con antelación para satisfacer las necesidades de producción durante las tradicionales vacaciones del Año Nuevo Lunar, cuando la logística se ralentiza.

El Año Nuevo Lunar se celebrará del 15 al 23 de febrero.

Mientras tanto, el favor de los cargamentos de calidad media y la prohibición de dos calidades de mineral de la minera BHP han creado una relativa escasez para este tipo de mineral, lo que ha apoyado al índice correspondiente y a los precios de los futuros frente al índice, según los analistas.

Sin embargo, el aumento de la oferta limitaba las subidas. Los envíos de los principales proveedores, Australia y Brasil, aumentaron un 11,7% semanal hasta 29,67 millones de toneladas el 14 de diciembre, según datos de la consultora Mysteel.

Los precios de esta materia prima clave para la siderurgia se han visto presionados por la preocupación ante el aumento de la oferta y el debilitamiento de la demanda en el cuarto trimestre, y el plan de China de regular sus exportaciones de acero a partir de 2026 ha agravado los problemas de la demanda. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, avanzaban un 1,33% y un 1,34%, respectivamente.

La mayoría de las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaban. Las barras de acero subían un 0,55%, las bobinas laminadas en caliente un 0,68%, el alambrón un 3,19%, mientras que el acero inoxidable retrocedía un 1,83%.

(US$1 = 7,0420 yuanes chinos)

(Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)