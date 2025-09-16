El mineral de hierro repunta ante la recuperación de la producción china

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 16 sep (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro repuntaban el martes, apoyados por una recuperación de la producción china de concentrados tras semanas de descensos, mientras que las ganancias de los índices de referencia del acero reflejaban una mejora de la confianza a pesar de los débiles datos sobre la vivienda. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cotizaba un 0,82% al alza, a 803,5 yuanes (US$112,88) la tonelada métrica, a las 0244 GMT. El mineral de hierro de referencia para septiembre de la Bolsa de Singapur subía un 0,24%, a US$105,75 la tonelada.

Tras semanas de descensos, la producción de concentrados de mineral de hierro de las empresas mineras chinas repuntó la semana pasada, señal de que los mineros nacionales están recuperando gradualmente sus operaciones, dijo la consultora china Mysteel.

En términos generales, la producción de acero bruto de China en agosto cayó por tercer mes consecutivo después de que los fabricantes de acero de Tangshan, el principal centro siderúrgico de China, frenaran sus operaciones con motivo del desfile militar, mientras que la producción de acero bruto de Brasil cayó un 4,6% interanual en agosto.

Por otra parte, los precios de la vivienda nueva en China caían un 0,3% en agosto en tasa intermensual, al persistir la debilidad del sector inmobiliario.

Por otra parte, la Asociación China del Hierro y el Acero, respaldada por el Estado, celebrará el jueves una reunión con los jefes de compras de mineral de hierro de las acerías. Otros ingredientes siderúrgicos del DCE se fortalecieron: el carbón de coque y el coque subían un 5,42% y un 4,03%, respectivamente.

La producción china de carbón cayó un 3% interanual en agosto, situándose en su nivel mensual más bajo en más de un año, mientras que las restricciones a la producción siguieron pesando.

Aun así, las tasas de utilización de la capacidad en las minas de carbón de coque 6,9 puntos porcentuales hasta el 82,7% de media, mientras que la producción diaria de carbón bruto aumentó un 9,1% semanal, según Mysteel en una nota aparte.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaban terreno. Las barras de acero

subían un 1,41%, las bobinas laminadas en caliente

un 1,34%, el alambrón un 0,52% y el acero inoxidable un 0,19%.

(US$1 = 7,1184 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Rashmi Aich; editado en español por Irene Martínez)