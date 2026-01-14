El mineral de hierro repunta tras los máximos históricos de las importaciones chinas

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 14 ene (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro avanzaban el miércoles después de que China registrara las mayores importaciones mensuales de este ingrediente siderúrgico de su historia y un récord de exportaciones de acero. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) subía un 0,49%, a 824,5 yuanes (US$ 118,17) la tonelada métrica, a las 0326 GMT. El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur subía un 0,29%, a US$ 108,65 la tonelada.

Las exportaciones chinas de acero alcanzaron un récord mensual en diciembre, según datos de la Administración General de Aduanas, impulsadas por el anuncio de Pekín de exigir licencias de exportación para los envíos a partir de 2026.

Las importaciones de mineral de hierro también alcanzaron una cifra récord en diciembre, al igual que el año pasado, ya que los bajos inventarios y la mejora de los márgenes del acero animaron a las acerías a reservar más cargamentos.

"Con la firmeza de la producción china de metal caliente en las últimas semanas, está claro que las acerías han empezado a reponer existencias de acero antes del Año Nuevo chino", dijo Atilla Widnell, director gerente de Navigate Commodities.

Estas condiciones alcistas persistirán hasta el Año Nuevo Lunar, añadió.

Sin embargo, los precios persistentemente altos del mineral de hierro, junto con la reducción de los márgenes de las acerías, podrían presionar a los compradores para que no repongan existencias hasta que se produzca una corrección, según los analistas.

Otros ingredientes de la siderurgia can en el DCE: el carbón de coque y el coque bajaban un 0,66% y un 0,26%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaban terreno. Las barras de acero sumaban un 0,32%, las bobinas laminadas en caliente, un 0,06%, el alambrón, un 1,48%, y el acero inoxidable, un 1,7%.

(US$ 1 = 6,9771 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)