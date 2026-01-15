El mineral de hierro retrocede al caer la producción de metal caliente en China

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 15 ene (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro retrocedían el jueves ante la caída de la producción del metal caliente en China, principal comprador, en un contexto de lenta reanudación de la producción tras los festivos de Año Nuevo.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerró la sesión matinal con una caída del 1,03%, a 813 yuanes (116,64 US$) la tonelada métrica. Al principio de la sesión, alcanzó su nivel más bajo desde el 9 de enero, con 812 yuanes.

El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,79% a 107,2 US$ la tonelada tras tocar su mínimo desde el 7 de enero a 106,95 US$.

La producción de metal caliente descendía un 0,26% semana a semana; varias acerías tardaron en reanudar la producción a principios de enero tras los festivos de Año Nuevo, según los datos publicados por el Mercado de Metales de Shanghái (SMM) el jueves.

Otras acerías también llevaron a cabo el mantenimiento anual previsto tras el Año Nuevo.

Los datos del SMM publicados el 14 de enero indicaban que la producción había disminuido en 2,035 millones de toneladas en la semana.

Las transacciones de carga al contado en los puertos también fueron lentas; los comerciantes y las acerías se mantuvieron cautelosos sobre la acumulación de cargas más allá de la reposición esencial del Año Nuevo Lunar, y la presión de la oferta inducida por la acumulación de inventarios limitó el margen alcista para los precios del mineral, dijo SMM.

Los datos sobre las exportaciones mensuales récord de acero de China en diciembre prestaron cierto apoyo al mercado.

"La fuerte demanda mundial parece compensar la debilidad de la demanda interna", señaló ANZ en una nota.

Mientras tanto, se espera que las importaciones récord de mineral de hierro en diciembre y el aumento previsto de los envíos de mineral a China añadan presión a los precios.

Otros componentes de la siderurgia perdían terreno en el DCE: el carbón de coque y el coque bajaban un 2,17% y un 1,4%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái cotizaban dispares. Las barras de acero perdían un 0,38% y las bobinas laminadas en caliente retrocedían un 0,79%, mientras que el alambrón ganaba un 0,09% y el acero inoxidable avanzaba un 2,51%.

(1 US$ = 6,9699 yuanes chinos) (Información de Ruth Chai; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)