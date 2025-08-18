El mineral de hierro retrocede ante el aumento de los inventarios y la preocupación por la demanda

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 18 ago (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro borraban las ganancias anteriores y cotizaban a la baja el lunes, lastrados por el aumento de los inventarios y la inminente preocupación por la demanda, provocada por las últimas conversaciones de mercado sobre el control de la producción en la región septentrional del principal consumidor, China. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerraba la sesión diurna con una caída del 0,64%, a 772 yuanes (US$107,52) la tonelada métrica, el nivel más bajo desde el 16 de julio. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur descendía un 0,25% a US$101,65 la tonelada, a las 0715 GMT, tras tocar el mínimo desde el 4 de agosto a US$101. Los precios se veían presionados por el repunte de los inventarios portuarios ,

Por otra parte, se rumoreaba que los fabricantes de acero de Tangshan, el principal centro siderúrgico chino, habían recibido instrucciones verbales de reducir la producción del 31 de agosto al 3 de septiembre, día en que se celebraba un desfile militar conmemorativo del final de la Segunda Guerra Mundial, para mejorar la calidad del aire en Pekín.

Reuters no pudo verificar la autenticidad de la restricción de la producción.

Los precios subían en la sesión diurna ante una firme demanda a corto plazo, y la producción media diaria de metal caliente, un indicador de la demanda de mineral, subía un 0,1% semana a semana, a 2,41 millones de toneladas, el 14 de agosto, mostraron datos de la consultora Mysteel.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desveló planes para imponer aranceles adicionales al acero en las próximas semanas, aunque los agentes del mercado restaron importancia al posible impacto.

"Esperamos que la industria siderúrgica china sea relativamente inmune a las continuas tensiones comerciales con Estados Unidos, y que el comercio con otros mercados como Europa y Asia se haga cargo de la situación", dijeron los analistas de ANZ. El carbón de coque y el coque ,

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno. Las barras de acero

caían un 0,88%, el alambrón retrocedía un 1,26%, las bobinas laminadas en caliente bajaban un 0,2% y el acero inoxidable apenas variaba.

(US$1 = 7,1799 yuanes chinos renminbi) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sherry Jacob-Phillips y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)