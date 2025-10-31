El mineral de hierro retrocede ante la caída de la demanda y el aumento de las existencias

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 31 oct (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro caían el viernes, lastrados por la disminución de la demanda y el aumento de los inventarios en China, principal consumidor, pero las esperanzas de un acuerdo comercial entre las dos mayores economías del mundo mantenían los precios en la senda de las ganancias semanales y mensuales. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerraba la jornada con un descenso del 0,56%, a 800 yuanes (US$112,31) la tonelada métrica. El contrato registraba una subida semanal del 3,7%. A las 0736 GMT, el mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur descendía un 0,19% a 106,25 dólares la tonelada, pero en lo que va de semana ha subido un 2,4%.

Ambos índices de referencia registraron una ganancia mensual de alrededor del 2% tras el optimismo de un acuerdo comercial durante una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, el jueves.

Después de la reunión, Trump dijo que había acordado con Xi reducir los aranceles a China a cambio de que Pekín tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo, reanudara las compras de soja estadounidense y mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras.

Las fuerzas impulsoras macroeconómicas retrocedieron tras la reunión Trump-Xi, según los analistas del bróker First Futures.

Pero como el impulso macroeconómico se había descontado completamente, los inversores volvieron a centrarse en el debilitamiento de los fundamentos del ingrediente clave de la fabricación de acero.

La producción media diaria de metal caliente, un indicador de la demanda de mineral de hierro, descendía un 1,5% semanal a 2,36 millones de toneladas a 30 de octubre, mientras que los inventarios portuarios aumentaron un 0,8% en el mismo período, según datos de la consultora Mysteel.

La actividad de las fábricas chinas se contrajo por séptimo mes consecutivo en octubre, según un sondeo oficial publicado el viernes. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, retrocedían un 0,92% y un 1,11%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno. Las barras de acero

descendían un 0,48%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,72%, el acero inoxidable un 0,82% y el alambrón un 0,21%.

(1 dólar = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)