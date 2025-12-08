El mineral de hierro retrocede ante la debilidad de la demanda china y la falta de estímulos

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 8 dic (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro bajaban el lunes, mientras la caída de la demanda en China, principal consumidor, junto con el aumento del mantenimiento de los equipos y la falta de nuevas medidas de estímulo por parte del máximo órgano decisorio del país, lastraban el ánimo.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) la jornada con una caída del 1,14%, a 778,5 yuanes (US$110,13) la tonelada métrica, su nivel más bajo desde el 17 de noviembre.

El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur bajaba un 1,34%, a US$102 la tonelada a las 0718 GMT, su mínimo desde el 1 de diciembre.

Varios fabricantes de acero han llevado a cabo tareas de mantenimiento de sus equipos debido al debilitamiento estacional de la demanda de acero por estas fechas, lo que ha provocado un descenso de la demanda de materias primas para la fabricación de acero, según analistas.

La producción media diaria de metal caliente, un indicador de la demanda de mineral de hierro, un 1% respecto a la semana pasada, hasta 2,32 millones de toneladas, el nivel más bajo desde el 5 de septiembre, según datos de la consultora Mysteel.

Los precios del ingrediente clave de la siderurgia se hundían en las operaciones de la tarde al desvanecerse las esperanzas de más estímulos.

China mantendrá la expansión de la demanda interna y el apoyo a la economía en general con políticas más proactivas en 2026, el Politburó, un órgano superior de toma de decisiones del gobernante Partido Comunista, fue citado el lunes por los medios de comunicación estatales Xinhua.

La esperada reunión, sin embargo, no desveló nuevas políticas de estímulo contundentes, según los analistas.

Las importaciones de mineral de hierro del país en noviembre se mantenían por encima de los 100.000.000 de toneladas por sexto mes consecutivo, a pesar de una ligera caída mensual.

Según los analistas de First Futures, la caída podría ser limitada, mientras la bajada de los precios estimulará una oleada de reaprovisionamiento entre las acerías.

El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, se hundían un 6,14% y un 5,79%, respectivamente.

Zhuo Guiqiu, analista del bróker Jinrui Futures, dijo que "la previsión de que las importaciones de carbón de Mongolia se disparen hizo bajar los precios", y añadió que la debilidad del mercado del carbón también presionó al mineral de hierro.

La mayoría de las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno.

Las barras de acero perdían un 1,3%, el alambrón caía un 1,47%, las bobinas laminadas en caliente cedían un 1,02%, mientras que el acero inoxidable sumaba un 0,16%.

(1 dólar = 7,0692 yuanes)

(Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)