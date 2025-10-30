El mineral de hierro retrocede ante la recogida de beneficios tras la reunión Trump-Xi

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 30 oct (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro retrocedían el jueves, una toma de beneficios tras la reunión entre los líderes de las dos principales economías del mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente chino, Xi Jinping, recortar los aranceles a China a cambio de que Pekín tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo, reanudara las compras de soja de EEUU y mantuviera el flujo de las exportaciones de tierras raras. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China recortó algunas ganancias para cerrar con una subida del 0,38%, a 802,5 yuanes (US$112,66) la tonelada métrica, tras alcanzar un máximo de más de un mes de 810,5 yuanes al principio de la sesión. El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,48%, a US$106,65 la tonelada, a las 0700 GMT, tras haber tocado su máximo desde el 14 de octubre a US$107,6 anteriormente en la sesión.

"El reciente repunte de los precios, beneficiado principalmente por la mejora del sentimiento macroeconómico, ya había superado las expectativas, mientras que la disminución del comercio al contado no logró inyectar un impulso de escala similar a los precios al contado, por lo que no es sorprendente ver que los precios de los futuros corrigen a la baja después de alcanzar un máximo reciente", dijo Steven Yu, analista de la consultora Mysteel.

Las expectativas de un repunte acelerado de los inventarios portuarios también presionaron los precios, añadió Yu.

Aunque se alegraron del impulso macroeconómico, los inversores se mostraron cautos ante los signos de ralentización estacional de la demanda de acero.

La actividad de las fábricas chinas se contrajo por séptimo mes consecutivo en octubre, mientras los esfuerzos de los productores por vender sus productos en el extranjero no hicieron más que exportar las guerras de precios que sufren en su propio país.

"Algunos inversores recogieron beneficios ante la preocupación de que se produjera un cambio de tendencia en los precios, lo que provocó una bajada de los mismos", dijo un comerciante de Zhejiang bajo condición de anonimato, tras no está autorizado a hablar con los medios de comunicación. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, subían un 1,62% y un 0,59%, respectivamente, ante las expectativas de una oferta limitada.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái retrocedían.

Las barras de acero caían un 0,38%, las bobinas laminadas en caliente un 0,33%, el acero inoxidable un 0,39%, y el alambrón un 0,42%. (US$1 = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)