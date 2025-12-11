El mineral de hierro retrocede ante las preocupaciones por la demanda china

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 11 dic (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro bajaban el jueves por la preocupación por la demanda en China, principal consumidor, alimentada por el debilitamiento del consumo de acero, que ha superado las esperanzas de señales de políticas de la reunión de alto nivel de Pekín.

El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) abría la jornada con un descenso del 1,3%, a 757 yuanes (US$107,22) la tonelada métrica.

El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur bajaba un 1,36%, a US$101,35 la tonelada, a las 0702 GMT.

Los precios de este ingrediente clave de la siderurgia descendían después de que los datos mostraran que la demanda de acero se debilitó aún más.

El consumo aparente de los cinco principales productos siderúrgicos caía por tercera semana consecutiva un 2,8% semanal, hasta situarse en torno a los 8,4 millones de toneladas, según datos de la consultora Mysteel.

Por la mañana, los precios se mantenían dentro de un rango, mientras los inversores esperaban señales políticas de Pekín, con la vista puesta en la próxima Conferencia Anual de Trabajo Económico, en la que se espera que China fije objetivos clave de crecimiento y prioridades políticas para el próximo año.

Según los analistas de Jinyuan Futures, las expectativas de que China adopte nuevas medidas de estímulo aumentaron después de que la Reserva Federal de EEUU bajara los tipos de interés.

El miércoles, el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a China a tomar la "valiente decisión" de acelerar la reforma estructural, a medida que aumenta la presión sobre la segunda mayor economía del mundo para que cambie a un modelo basado en el consumo y frene la dependencia de las exportaciones impulsadas por la deuda.

El FMI elevó su previsión de crecimiento de China para 2025 del 4,8% al 5%, basándose en los fuertes envíos al exterior de la potencia productora, y también elevó su previsión para 2026 del 4,2% al 4,5%.

Desde el punto de vista de los fundamentales, la creciente oferta de mineral de hierro y el debilitamiento de la demanda de acero siguieron presionando los precios del mineral.

Otros ingredientes de la siderurgia, el carbón de coque y el coque, retrocedían un 4,39% y un 2,96%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno.

Las barras de acero retrocedían un 1,32%, las bobinas laminadas en caliente un 1,19%, el acero inoxidable un 0,44% y el alambrón un 0,62%.

(1 dólar = 7,0604 yuanes chinos)

(Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)