El mineral de hierro retrocede desde máximos de dos semanas ante el exceso de oferta

PEKÍN, 20 nov (Reuters) - Los precios de los futuros del mineral de hierro rompían el jueves una racha de tres sesiones al alza y el foco volvía a estar en la preocupación por un exceso de oferta en el cuarto trimestre, en un contexto de fuertes envíos y debilitamiento de la demanda en China, principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerró la sesión diurna con una caída del 0,32%, a 788,5 yuanes (US$110,83) la tonelada métrica, tras alcanzar el miércoles un máximo de más de dos semanas.

El mineral de hierro de referencia para diciembre de la Bolsa de Singapur descendía un 0,38%, a US$103,95 la tonelada, a las 0742 GMT.

Los envíos a China del ingrediente clave de la siderurgia han sido robustos y se espera que las importaciones de noviembre se mantengan por encima de los 100.000.000 de toneladas por sexto mes consecutivo, con lo que las importaciones totales de China para el año van camino de batir un nuevo récord.

Además, el enorme proyecto de mineral de hierro de Simandou, en Guinea, inició su producción la semana pasada, lo que refuerza las previsiones de aumento de la oferta en los próximos años.

Por el contrario, la producción de metal caliente, un indicador de la demanda de mineral de hierro, probablemente caerá en las próximas semanas, acumulando presión sobre los precios de las materias primas, dijeron los analistas de la correduría Galaxy Futures en una nota.

Además, China mantuvo sin cambios los tipos de interés de referencia el jueves por sexto mes consecutivo en noviembre, en línea con las expectativas del mercado.

Los precios recortaron parte de las pérdidas anteriores en las operaciones de la tarde después de que un artículo de Bloomberg de que China sopesaba un nuevo paquete de estímulo inmobiliario levantara la confianza.

El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, ampliaron los descensos por tercera sesión consecutiva, con una caída del 3,17% y el 0,7%, respectivamente, arrastrados por las expectativas de caída de la demanda y aumento de la oferta.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái languidecían. Las barras de acero caían un 1,01%, las bobinas laminadas en caliente, un 0,55%, el alambrón, un 0,42%, y el acero inoxidable, un 0,45%.

(US$1 = 7,1145 yuanes chinos)

(Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Ronojoy Mazumdar y Eileen Soreng; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)