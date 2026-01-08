El mineral de hierro retrocede tras cuatro días de subidas y los inversores toman ganancias

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 8 ene (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro retrocedían el jueves tras una subida de cuatro sesiones, mientras los inversores tomaban beneficios ante el temor a una posible intervención gubernamental en China, principal consumidor, y los precios se acercaron al nivel psicológico clave de US$110 por tonelada métrica. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China la jornada con una caída del 0,37%, a 813 yuanes (US$116,42) la tonelada, después de tocar los 831,5 yuanes al principio de la sesión, el nivel más alto desde el 22 de julio de 2025. El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur caía un 1,05%, a US$107,9 la tonelada, a las 0715 GMT, tras alcanzar su máximo desde el 30 de septiembre de 2024 a US$109,4.

El repunte de los precios se vio impulsado por las esperanzas de una mejora de la demanda en China después de que su banco central se comprometiera a relajar la política monetaria.

Sin embargo, la fuerte subida de los precios ha hecho que los inversores se muestren cautos ante el temor de que Pekín pueda intervenir para frenar los precios, como ya hizo en 2023.

Algunas acerías también se abstuvieron de comprar cargamentos ante la subida de los precios, según los analistas.

El volumen de transacciones de mineral de hierro en los principales puertos de China cayó un 54,9% el miércoles en comparación con el día anterior, según datos de la consultora Mysteel.

Además, el cobre y el níquel, metales básicos, retrocedieron desde sus máximos del miércoles, lastrando la confianza general en los metales. Otros componentes de la siderurgia en el DCE seguían subiendo: el carbón de coque y el coque avanzaban un 4,75% y un 2,56%, respectivamente. Según la consultora Steelhome y dos analistas familiarizados con el asunto, varios de los principales productores chinos de coque se plantearon recortar la producción entre un 15% y un 35%, alegando graves pérdidas en una reunión celebrada el miércoles.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái cotizaban dispares. La barra de acero

avanzaba un 0,44%, la bobina laminada en caliente

ganaba un 0,48%, el alambrón

caía un 0,48% y el acero inoxidable

perdía un 1,13%.

(US$1 = 6,9832 yuanes chinos) (Información de Ruth Chai y Amy Lv; edición de Sumana Nandy y Sonia Cheema; edición en español de Paula Villalba)