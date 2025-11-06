El mineral de hierro rompe cuatro días a la baja tras los menores envíos

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 6 nov (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro de Dalian rompieron una racha de cuatro sesiones de pérdidas y terminaron al alza el jueves tras la caída de los envíos mundiales, aunque la persistente preocupación por el exceso de oferta frenó las ganancias. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) ganó un 0,65%, hasta 777,5 yuanes (US$109,15) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia de diciembre en la Bolsa de Singapur un 0,37%, a US$103,9 la tonelada, a las 0721 GMT.

Los envíos de los principales productores, Australia y Brasil, disminuyeron simultáneamente, lo que provocó un descenso de los envíos mundiales, dijo el bróker chino Everbright Futures. Sin embargo, con el optimismo y el repunte tras el Cuarto Pleno ahora desvaneciéndose, los mercados se quedan con pocos nuevos detalles concretos sobre las medidas "antinvolución" o las reformas de la capacidad siderúrgica a largo plazo, dijo Atilla Widnell, director gerente de Navigate Commodities en Singapur.

Por se entiende la campaña de China para frenar el exceso de capacidad y los precios insosteniblemente bajos en muchos sectores.

Hasta ahora, las acerías han tenido pocos incentivos para desmantelar plantas de forma permanente, lo que hace temer que el exceso de oferta continúe por el momento. Atilla añadió que, como consecuencia de ello, la producción relativamente elevada de acero en una época de escasa demanda está afectando a los precios del acero, los márgenes de beneficio y los costes de insumos como el mineral de hierro.

Además, según los analistas de ANZ, los precios del mineral de hierro se han visto presionados por el temor a una menor demanda, ya que se espera que una advertencia medioambiental de reducción de la producción de las acerías de la provincia de Hebei afecte a las operaciones de los altos hornos.

Según datos de SteelHome, las existencias totales de mineral de hierro en los puertos chinos aumentaron un 1,53%, hasta situarse en 135.600.000 toneladas el 31 de octubre.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE ganaban terreno, con el carbón de coque

y el coque subiendo un 2,38% y un 2,07%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái subieron. Las barras de acero

subieron un 0,4%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,22%, el acero inoxidable un 0,28% y el alambrón cerraron planos.

(1 dólar = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Mrigank Dhaniwala y Eileen Soreng; edición en español de María Bayarri Cárdenas)