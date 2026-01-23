El mineral de hierro rompe una racha de seis días de pérdidas

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 23 ene (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro acababan el viernes racha de seis días de pérdidas y avanzaban, en un momento en que los precios persistentemente bajos de algunos ingredientes de la siderurgia alivian la preocupación de las acerías por los costes y les permiten adquirir más materia prima. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerraba la sesión diurna con una subida del 1,21%, a 795 yuanes (US$114,16) la tonelada métrica.

Esta semana, el contrato ha perdido un 2,82%. El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur avanzaba un 0,97%, a US$104,65 la tonelada, a las 0700 GMT.

El contrato ha caído un 1,59%

(1 $ = 6,9637 yuanes)