El mineral de hierro se acerca a máximo de dos semanas por optimismo comercial EEUU-China

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 27 oct (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el lunes a su nivel más alto en casi dos semanas, en un momento en que el optimismo sobre el alivio de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, las dos mayores economías del mundo, superó las preocupaciones sobre la demanda en el principal consumidor, China.

El domingo, altos responsables económicos chinos y estadounidenses definieron el marco de un acuerdo comercial sobre el que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, decidirán esta semana. Trump dijo que EEUU y China están listos para "salir con" un acuerdo comercial. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerraba con una subida del 1,94%, a 786,5 yuanes (US$110,42) la tonelada métrica, su nivel más alto desde el 15 de octubre. A las 0702 GMT, el mineral de hierro de referencia para noviembre de la Bolsa de Singapur subía un 1,3%, hasta US$105,55 la tonelada, su nivel más alto desde el 15 de octubre.

Una oleada de restricciones de la producción en las regiones del norte de China, incluido el principal centro de producción de la ciudad de Tangshan, hizo temer por la demanda de este ingrediente clave para la fabricación de acero, limitando el potencial alcista de los precios.

La ciudad de Tangshan pondrá en marcha una respuesta de emergencia de nivel 2 a partir del lunes en medio de un pronóstico de empeoramiento de la contaminación del aire, dijo en su cuenta de WeChat a última hora del domingo.

Las acerías locales están obligadas a frenar la producción durante estas medidas de emergencia.

También ha ensombrecido las perspectivas de la demanda la propuesta de Pekín de un plan más estricto de intercambio de capacidad siderúrgica para reducir la capacidad existente y reequilibrar la oferta y la demanda, 14 meses después de que pusiera en pausa el antiguo programa. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, subían un 0,96% y un 0,79%, respectivamente.

La mayoría de los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái se beneficiaron de la previsión de una menor oferta debido a las restricciones de producción en la región septentrional. Las barras de acero avanzaban un 1,54%, las bobinas laminadas en caliente subían un 1,45%, el acero inoxidable se revalorizaba un 0,08% y el alambrón bajaba un 0,27%.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)