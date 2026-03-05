El mineral de hierro se dispara tras el anuncio de china de una serie de medidas económicas

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 5 mar (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro avanzaban el jueves, después de que China, ‌el principal consumidor, anunciara una ‌serie ⁠de medidas económicas que alimentaron el optimismo sobre la demanda de acero y mineral de hierro.

En la reunión anual del Parlamento, la segunda ​economía más grande ⁠del ⁠mundo planeó impulsar el consumo interno y estimular el mercado inmobiliario, al tiempo que ​frenaba la sobreproducción de acero, que hasta ahora ha mantenido bajos los precios. El ‌contrato de mineral de hierro más negociado en ​la Bolsa de Materias Primas de ​Dalian (China) subía un 1,27%, hasta situarse en 759 yuanes (110,09 dólares) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de abril en la Bolsa de Singapur subía un 1,03% hasta alcanzar los 99,8 dólares por tonelada a las 0713 GMT. Como parte de su 15.º plan ​quinquenal, China fijó un objetivo de económico También se comprometió a reducir la capacidad de producción de materias primas, establecer un ⁠mecanismo de control de las emisiones de carbono para la industria y ampliar la cobertura del mercado nacional ‌de comercio de emisiones de carbono entre 2026 y 2030.

Además, el principal exportador mundial de acero dijo que aceleraría los esfuerzos para eliminar la capacidad de producción obsoleta y reforzar las reservas estratégicas de recursos.

China también se esforzará por estabilizar el mercado inmobiliario, tomará medidas para mejorar la oferta de viviendas y utilizar mejor el parque inmobiliario existente, entre ‌otras cosas comprando viviendas sin vender para utilizarlas como viviendas subvencionadas por el Gobierno.

El prolongado mercado ⁠inmobiliario del país solía ser su mayor consumidor de acero, pero desde entonces ‌ha cedido su posición a la industria manufacturera. Las medidas de ⁠estímulo dirigidas al mercado inmobiliario impulsarían la confianza en la demanda ⁠de acero y mineral de hierro. Otros ingredientes para la fabricación de acero en la DCE registraban descensos, con el carbón de coque y el coque bajando un 0,36% y un 0,06%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de ‌Futuros de Shanghái tenían resultados dispares. ​El acero corrugado

se fortalecía un 0,1% y el acero inoxidable

subía un 0,42%. Por su parte, el acero laminado en caliente

bajaba un 0,19% y el alambrón

retrocedía un 0,39%.

(1 dólar = 6,8944 yuanes) (Información de Ruth Chai; ‌edición de Mrigank Dhaniwala y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)