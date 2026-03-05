El mineral de hierro se dispara tras el anuncio de China de una serie de medidas económicas
Por Ruth Chai
SINGAPUR, 5 mar (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro avanzaban el jueves, después de que China, el principal consumidor, anunciara una serie de medidas económicas que alimentaron el optimismo sobre la demanda de acero y mineral de hierro.
En la reunión anual del Parlamento, la segunda economía más grande del mundo planeó impulsar el consumo interno y estimular el mercado inmobiliario, al tiempo que frenaba la sobreproducción de acero, que hasta ahora ha mantenido bajos los precios. El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (China) subía un 1,27%, hasta situarse en 759 yuanes (110,09 dólares) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de abril en la Bolsa de Singapur subía un 1,03% hasta alcanzar los 99,8 dólares por tonelada a las 0713 GMT. Como parte de su 15.º plan quinquenal, China fijó un objetivo de económico También se comprometió a reducir la capacidad de producción de materias primas, establecer un mecanismo de control de las emisiones de carbono para la industria y ampliar la cobertura del mercado nacional de comercio de emisiones de carbono entre 2026 y 2030.
Además, el principal exportador mundial de acero dijo que aceleraría los esfuerzos para eliminar la capacidad de producción obsoleta y reforzar las reservas estratégicas de recursos.
China también se esforzará por estabilizar el mercado inmobiliario, tomará medidas para mejorar la oferta de viviendas y utilizar mejor el parque inmobiliario existente, entre otras cosas comprando viviendas sin vender para utilizarlas como viviendas subvencionadas por el Gobierno.
El prolongado mercado inmobiliario del país solía ser su mayor consumidor de acero, pero desde entonces ha cedido su posición a la industria manufacturera. Las medidas de estímulo dirigidas al mercado inmobiliario impulsarían la confianza en la demanda de acero y mineral de hierro. Otros ingredientes para la fabricación de acero en la DCE registraban descensos, con el carbón de coque y el coque bajando un 0,36% y un 0,06%, respectivamente.
Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái tenían resultados dispares. El acero corrugado
se fortalecía un 0,1% y el acero inoxidable
subía un 0,42%. Por su parte, el acero laminado en caliente
bajaba un 0,19% y el alambrón
retrocedía un 0,39%.
(1 dólar = 6,8944 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Mrigank Dhaniwala y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)