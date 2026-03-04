El mineral de hierro se mantiene estable antes de la reunión parlamentaria anual en China

PEKÍN, 4 mar (Reuters) -

Los precios del mineral de hierro se movían en un rango el miércoles, mientras los inversores y los operadores actuaron con cautela ante la próxima reunión parlamentaria anual de la segunda economía más grande del mundo, que comenzará el 5 de marzo. El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerró con un alza del 0,4%, a 752 yuanes (108,73 dólares) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de abril en la Bolsa de Singapur caía un 0,26%, hasta los 98,75 dólares por tonelada a las 0700 GMT.

Los inversores seguían de cerca las señales sobre la tendencia de la política macroeconómica e industrial de China para evaluar las perspectivas de la demanda de acero y sus componentes.

La mayoría de los analistas esperan que el informe del primer ministro Li Qiang, el 5 de marzo, primer día de la reunión, anuncie un objetivo de crecimiento del 4,5%-5%, al tiempo que se compromete a impulsar tanto el consumo como la inversión en industrias de alta tecnología.

Pekín también dará a conocer su 15.º plan quinquenal, que establece los objetivos estratégicos y las políticas para 2026-2030.

Las esperanzas de un estímulo más contundente se intensificaron después de que la actividad industrial de China se contrajera por segundo mes consecutivo en febrero, según mostró una encuesta oficial el miércoles.

Otros ingredientes para la fabricación de acero también se mantenían estables, con el carbón de coque

bajando un 0,23% y el coque

subiendo un 0,66%.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái tuvieron resultados dispares. El acero corrugado

avanzaba un 0,13%, el acero laminado en caliente

seguía estable, el alambrón

descendía un 0,63% y el acero inoxidable

perdía un 0,04%.

Además, algunos exportadores de acero chinos han dejado de hacer ofertas a clientes de Oriente Medio, en un momento en que la escalada de la guerra entre EEUU e Irán con Irán está obstaculizando el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, según afirmaron analistas y dos operadores.

(1 dólar = 6,9161 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)