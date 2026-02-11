El mineral de hierro se mantiene estable después de débiles datos de consumo en China

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 11 feb (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro tenían dificultades para encontrar una dirección el miércoles por la demanda.

El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China bajaba un 0,07%, hasta situarse en 762,5 yuanes (US$110,31) por tonelada métrica.

El contrato de referencia de mineral de hierro de marzo en la Bolsa de Singapur cotizaba un 0,28% a la baja, a US$99,9 la tonelada, a las 0700 GMT.

El banco central de China anunció el martes por la noche que intensificará el apoyo financiero para impulsar la demanda interna, ya que el exceso de capacidad industrial y el consumo débil lastraron la confianza empresarial y empañaron las perspectivas de crecimiento.

Sin embargo, los datos publicados el miércoles mostraron que la inflación al consumo del país se enfrió en enero, mientras que la deflación de los precios al productor persistió, lo que reforzó las peticiones del mercado de medidas políticas extra para abordar el desajuste entre la oferta y la demanda.

El índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 0,2% interanual, por debajo del 0,4% previsto en una encuesta de Reuters.

Por su parte, el índice de precios al productor (IPP) cayó un 1,4% interanual, prolongando una tendencia deflacionista que dura ya varios años y que sigue lastrando los beneficios de las empresas industriales, lo que indica la necesidad de adoptar más medidas políticas para impulsar la demanda efectiva y abordar los desequilibrios profundamente arraigados en la economía.

China depende de las exportaciones para absorber su capacidad de producción, pero la creciente lista de medidas antidumping y normas comerciales en los países de destino podría descarrilar el crecimiento de la demanda impulsado por las exportaciones, en particular en el caso de las exportaciones de acero chino.

Con el endurecimiento de la resistencia al antidumping a nivel mundial y la señal de China de una disciplina de producción más estricta, se espera que el impulso de las exportaciones se desvanezca en 2026, con una caída del volumen total de hasta un 30% en 2026, según un informe de investigación de ANZ.

Otros ingredientes para la fabricación de acero en la DCE se suavizaban, con el carbón de coque y el coque bajando un 0,31% y un 0,86%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái tuvieron resultados dispares. Las barras de refuerzo

y el alambrón perdían un 0,07% y un 0,15% respectivamente, mientras que las bobinas laminadas en caliente y el acero inoxidable se mantenían estables con un 0,06% y un 2,22% respectivamente.

(US$1 = 6,9121 yuanes)

