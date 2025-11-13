El mineral de hierro se tambalea ante la débil demanda china a corto plazo

PEKÍN, 13 nov (Reuters) - Los precios de los futuros del mineral de hierro oscilaban el jueves mientras los operadores del mercado sopesaban el debilitamiento de la demanda a corto plazo en China, principal consumidor, y las perspectivas de un aumento de la oferta frente a una posible reposición de existencias por parte de los fabricantes de acero.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerró la sesión diurna con una subida del 0,26%, a 772,5 yuanes (US$108,45) la tonelada métrica.

El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,03% a US$102,75 la tonelada, a las 0724 GMT.

Los operadores volvían a centrarse en los fundamentales, que están sesgados hacia el lado débil, dijeron analistas de la correduría Shengda Futures en una nota.

Las expectativas de un aumento de la oferta y un descenso de la demanda en lo que queda de año habían presionado los precios este mes.

Algunos fabricantes de acero aumentaron el mantenimiento de sus equipos ante la reducción de los márgenes, según una nota de los analistas de Jinyuan Futures.

No obstante, el mercado ya ha digerido algunas de las expectativas bajistas, lo que ha dado lugar a una cierta recuperación de la valoración, según los analistas de Shengda. Además, los precios se veían respaldados por la esperanza de que las acerías chinas comenzaran a reabastecerse de cargamentos marítimos para satisfacer las necesidades durante las vacaciones del Año Nuevo chino, en febrero, según los analistas.

Además, el impulso para reducir la base, la diferencia entre los precios al contado y los futuros, ayudó a la resistencia de los precios de los futuros, dijeron los analistas.

Los precios de los futuros caían a un ritmo más rápido que los del mercado al contado este mes, según un analista de Shanghái que habló bajo condición de anonimato, puesto que no está autorizado a hablar con los medios de comunicación.

El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, retrocedían un 0,29% y un 0,3%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái cotizaban en un rango estrecho. Las barras de acero subían un 0,23%, las bobinas laminadas en caliente bajaban un 0,12%, el alambrón caía un 0,63% y el acero inoxidable apenas variaba.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos)

(Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)