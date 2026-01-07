El mineral de hierro sube a máximos de meses tras promesas de China sobre política monetaria

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 7 ene (Reuters)

Los futuros del mineral de hierro subían el miércoles a su nivel más alto en varios meses, impulsados por la esperanza de que mejore la demanda en China, principal consumidor, tras la promesa de Pekín de relajar la política monetaria este año. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) la jornada con una subida del 4,09%, a 828 yuanes (US$118,46) la tonelada métrica, su nivel más alto desde el 23 de julio. El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur avanzaba un 2,47%, a US$109,1 la tonelada, a las 0822 GMT, tocando su máximo desde el 21 de febrero.

El de China que recortará el coeficiente de reservas obligatorias y los tipos de interés en 2026 para mantener la liquidez, y que seguirá aplicando una política monetaria flexible.

Según los analistas, la esperanza de que Pekín reduzca los tipos de interés en los próximos meses impulsó el sentimiento general en el mercado de los metales ferrosos, apuntalando las subidas de precios en todo el mercado. Los precios del principal ingrediente de la siderurgia también se vieron favorecidos por las expectativas de una reposición de existencias por parte de las acerías chinas con bajos niveles de inventario antes del Año Nuevo Lunar, en febrero.

También se revalorizaban otros ingredientes de la siderurgia en el DCE: el carbón de coque y el coque se anotaban casi un 8% y alcanzaban los límites permitidos en la bolsa.

"La subida de los precios del carbón se debió principalmente a la rotación de fondos y a la mejora del sentimiento macroeconómico en un contexto de señales positivas en las políticas", dijo Guo Chao, analista en Shanghái del bróker Galaxy Futures.

"La valoración relativamente baja del carbón de coque ha atraído a los inversores", añadió.

Las expectativas de posibles restricciones de la oferta en China también provocaron el repunte de los precios, según los analistas.

El carbón de coque es una materia prima para el coque.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghai ganaban terreno. Las barras de acero subían un 2,87%, las bobinas laminadas en caliente un 2,52% y el alambrón, un 0,92%. El acero inoxidable también tocaba techo, con una subida del 4,99%, en un contexto de subida del precio del níquel.

(US$1 = 6,9896 yuanes chinos) (Información de Ruth Chai y Amy Lv; edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de Paula Villalba)