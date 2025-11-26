El mineral de hierro sube ante el aumento de la demanda china

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 26 nov (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el miércoles, con el apoyo de un modesto repunte de la demanda china que contrarresta la presión de la creciente oferta mundial y la caída de la producción de acero. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) avanzaba un 0,19%, hasta 797 yuanes (US$112,57) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para diciembre de la Bolsa de Singapur subía un 0,71%, a US$106,55 la tonelada, a las 0718 GMT.

Se espera que la oferta mundial de mineral de hierro aumente a un récord de casi 2.680 millones de toneladas en 2026, con continuas ampliaciones de capacidad en las minas de los principales productores, Australia y Brasil, así como el recién puesto en marcha proyecto Simandou en África occidental, dijo la consultora Mysteel en una nota.

La Asociación Mundial del Acero informó de una menor producción mundial de acero en octubre, con un descenso interanual del 5,9%, hasta 143,3 millones de toneladas, mientras que la producción de acero bruto del principal productor, China, cayó un 12,1%.

La producción de acero de China se situará este año por debajo de 1.000 millones de toneladas por primera vez en seis años, en línea con la promesa del Gobierno de reducir la producción y reequilibrar la oferta y la demanda en un sector que lucha contra el exceso de capacidad.

Los precios chinos de los concentrados de mineral de hierro producidos localmente se mantuvieron estables en la mayoría de las regiones productoras la semana pasada, aun cuando la demanda entre los siderúrgicos nacionales se debilitó, dijo Mysteel en una nota aparte.

El buen comportamiento de los derivados del mineral de hierro y la resistencia de los precios del mineral importado respaldaron el mercado, según Mysteel.

La demanda nacional de acero de uso final ha experimentado una mejora en el cuarto trimestre, con la demanda de infraestructuras dando lugar a una mayor demanda aparente de acero, dijo el bróker chino Galaxy Futures.

Otros componentes de la siderurgia perdían terreno en el DCE, el carbón de coque

y el coque bajaban un 1,14% y un 1,34%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái fueron dispares. Las barras de acero

bajaban un 0,06% y las bobinas laminadas en caliente

descendían un 0,03%, mientras que el alambrón

subía un 0,21% y el acero inoxidable

se fortalecía un 0,65%.

(US$1 = 7,0801 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)