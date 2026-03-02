El mineral de hierro sube ante el aumento de los costes de flete por el conflicto en Irán
PEKÍN, 2 mar (Reuters) -
Los precios del mineral de hierro revertían las pérdidas anteriores y cotizaban al alza el lunes, en un momento en que los inversores centraban su atención en el posible aumento de las tarifas de flete tras el conflicto con Irán y la caída de los envíos de los principales proveedores. El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China la jornada con un alza del 0,87%, a 754,5 yuanes (109,64 dólares) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de abril en la Bolsa de Singapur subía un 0,85%, hasta los 99,2 dólares por tonelada, a las 0731 GMT.
El aumento de los precios del petróleo en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán elevó los costes de transporte, lo que supuso un cierto apoyo para los precios del mineral de hierro, según indicaron los analistas de Zhengxin Futures en una nota.
Según los analistas y los datos de la consultora Mysteel, la caída de los envíos de los principales proveedores, Australia y Brasil, que descendieron un 0,8% con respecto a la semana anterior, también contribuyó a la subida de los precios de este ingrediente clave para la fabricación de acero.
Anteriormente en la sesión, los precios del mineral cayeron las restricciones de producción en Tangshan, el principal centro siderúrgico de China, después de que una previsión de empeoramiento de la calidad del aire activara el domingo la respuesta de emergencia de nivel dos.
Estas medidas, que suelen exigir a las acerías locales que reduzcan la producción y frenen la demanda de materias primas, siguen a las peticiones anteriores a las acerías del norte de China de que reduzcan la producción para garantizar un aire más limpio durante la reunión parlamentaria anual que comienza el 5 de marzo.
La lenta recuperación de la demanda de acero, el aumento de
las existencias de acero y el aumento de las existencias en los
puertos lastraron los precios del mineral, según Guiqiu Zhuo,
analista del bróker Jinrui Futures.
Las existencias de mineral de hierro en los principales puertos
chinos
Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaban terreno en general. La barra de refuerzo
subía un 0,26%, el acero laminado en caliente
avanzaba un 0,34%, el alambrón
se revalorizaba un 0,24% y el acero inoxidable
ganaba
un 1,91%.
(1 dólar = 6,8819 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)