El mineral de hierro sube ante el aumento de los costes de flete por el conflicto en Irán

PEKÍN, 2 mar (Reuters) -

Los precios del mineral de hierro revertían las pérdidas anteriores y cotizaban al alza el lunes, en un momento ‌en que los inversores centraban su ‌atención ⁠en el posible aumento de las tarifas de flete tras el conflicto con Irán y la caída de los envíos de los principales proveedores. El contrato de mineral ​de hierro más ⁠negociado ⁠en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China la jornada con un alza del 0,87%, a ​754,5 yuanes (109,64 dólares) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de abril en ‌la Bolsa de Singapur subía un 0,85%, hasta los ​99,2 dólares por tonelada, a las 0731 GMT.

El ​aumento de los precios del petróleo en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán elevó los costes de transporte, lo que supuso un cierto apoyo para los precios del mineral de hierro, según indicaron los analistas de Zhengxin Futures en una nota.

Según los analistas y los datos de la consultora Mysteel, la caída ​de los envíos de los principales proveedores, Australia y Brasil, que descendieron un 0,8% con respecto a la semana anterior, también contribuyó a ⁠la subida de los precios de este ingrediente clave para la fabricación de acero.

Anteriormente en la sesión, los precios del ‌mineral cayeron las restricciones de producción en Tangshan, el principal centro siderúrgico de China, después de que una previsión de empeoramiento de la calidad del aire activara el domingo la respuesta de emergencia de nivel dos.

Estas medidas, que suelen exigir a las acerías locales que reduzcan la producción y frenen la demanda de materias primas, siguen a las peticiones anteriores a las acerías del norte de China de que reduzcan la producción ‌para garantizar un aire más limpio durante la reunión parlamentaria anual que comienza el 5 de marzo.

La lenta ⁠recuperación de la demanda de acero, el aumento de las existencias de acero y el ‌aumento de las existencias en los puertos lastraron los precios del mineral, según Guiqiu ⁠Zhuo, analista del bróker Jinrui Futures. Las existencias de mineral de hierro ⁠en los principales puertos chinos alcanzaron un máximo histórico de 162,17 millones de toneladas a 27 de febrero, según datos de la consultora Steelhome. El carbón coquizable y el coque, otros ingredientes para la fabricación de acero, también se recuperaron de las pérdidas anteriores y la jornada con un alza del 1,06% y el 1,38%, ‌respectivamente.

Los índices de referencia del acero en ​la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaban terreno en general. La barra de refuerzo

subía un 0,26%, el acero laminado en caliente

avanzaba un 0,34%, el alambrón

se revalorizaba un 0,24% y el acero inoxidable

ganaba

un 1,91%.

(1 dólar = 6,8819 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y ‌Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)