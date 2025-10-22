El mineral de hierro sube ante expectativas de un alivio de la tensión comercial entre EE.UU. y China

PEKÍN, 22 oct (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el miércoles, mientras las apuestas a que el alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la revelación por parte de Pekín de más medidas de estímulo para apoyar el crecimiento económico superaban las preocupaciones sobre el aumento de la oferta de mineral y la disminución de la demanda de acero.

Las esperanzas de una desescalada de la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo crecieron, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el lunes que esperaba llegar a un acuerdo comercial justo con el presidente chino, Xi Jinping.

Trump también dijo que visitaría China a principios del próximo año invitado por Pekín. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerraba la sesión diurna con una subida del 0,65%, a 774 yuanes (US$108,66) por tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para noviembre de la Bolsa de Singapur avanzaba un 0,47%, a US$104,05 la tonelada, a las 0653 GMT.

"La subida está impulsada por el factor macroeconómico, ya que el esperado alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China provocó un sentimiento de riesgo", dijo Zhuo Guiqiu, analista de la correduría Jinrui Futures.

Además, los inversores apuestan por más estímulos en China tras una serie de datos poco alentadores, mientras se espera que la reunión a puerta cerrada de cuatro días de la dirección del Partido Comunista, que comenzó el lunes, culmine con un esbozo de su próxima política quinquenal.

Sin embargo, la previsión de un aumento de la oferta para el resto del año, que coincide con una demanda de acero estacionalmente baja, frenó las subidas de los precios. La minera brasileña Vale, una de las mayores mineras de mineral de hierro del mundo, produjo 94,4 millones de toneladas métricas del material siderúrgico en el tercer trimestre, un aumento interanual del 3,8% y el más alto desde los últimos tres meses de 2018. Por otro lado, Rio Tinto ha almacenado 2 millones de toneladas de mineral de hierro de alto grado en su proyecto Simandou en Guinea para un envío a mediados de noviembre. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, se anotaban un 1,43% y un 1,06%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaban terreno. Las barras de acero

subían un 0,59%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,81%, el alambrón un 0,09% y el acero inoxidable un 0,36%.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Colleen Howe; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)