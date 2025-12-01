El mineral de hierro sube ante la demanda de cargamentos de grado medio

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 1 dic (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el lunes por cuarta sesión consecutiva, impulsados por las fuertes compras de cargamentos de grado medio, aunque las ganancias se veían limitadas por el mantenimiento de fin de año de los altos hornos. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) avanzaba un 1,14%, hasta 801 yuanes (US$113,24) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para enero de la Bolsa de Singapur subía un 1,42%, a US$103,65 la tonelada a las 0708 GMT.

Según datos de la consultora Mysteel, la producción de acero en altos hornos de China descendió la semana pasada, ya que algunas acerías comenzaron el mantenimiento anual, y la utilización de la capacidad bajó 0,6 puntos porcentuales.

A pesar del debilitamiento de los fundamentales, los precios del mineral de hierro se vieron respaldados por la fuerte demanda de minerales de grado medio, según Mysteel.

Se espera que la oferta de mineral de hierro siga recuperándose en diciembre, mientras que la debilidad de los márgenes de los altos hornos y el mayor mantenimiento de fin de año apuntan a nuevos descensos de la producción de arrabio, según el bróker Everbright Futures.

Los Gobiernos de la Unión Europea han pedido a Estados Unidos que elimine los aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio que introdujo en agosto sobre 407 productos "derivados", como turbinas eólicas y motocicletas, o de lo contrario la UE mantendría sus aranceles sobre dichos productos estadounidenses hasta que se encuentre una solución.

Las existencias totales de mineral de hierro en los puertos de China descendieron un 0,42% entre semana, hasta situarse en unos 139.000.000 de toneladas el 28 de noviembre, según datos de SteelHome.

El viernes, China desveló planes para ampliar el mercado público de fondos de inversión inmobiliaria a fin de incluir propiedades comerciales, después de que los bonos y las acciones de la promotora China Vanke

se desplomaran hasta mínimos históricos la semana pasada, reavivando las preocupaciones sobre un efecto de contagio para el sector inmobiliario en general.

Otros componentes de la siderurgia ganaban terreno en el DCE: el carbón de coque

y el coque subían un 2,73% y un 2,86%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaban. Las barras de acero

se anotaban un 1,16%, las bobinas laminadas en caliente

un 1,03%, el alambrón un 0,74% y el acero inoxidable un 0,73%.

(1 dólar = 7,0735 yuanes chinos)

(Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)