El mineral de hierro sube ante la demanda de infraestructuras y el uso constante del acero

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 2 dic (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro subían el martes, en un momento en que la demanda de infraestructuras y el constante consumo de acero contrarrestaron los débiles datos económicos de China. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) subía un 0,5%, hasta 800,5 yuanes (US$113,20) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur ganaba un 0,17%, hasta US$103,75 la tonelada, a las 0727 GMT.

La reciente demanda de infraestructuras ha aumentado y la demanda de acero se ha ajustado a las normas estacionales, lo que permite que los precios continúen su tendencia alcista a corto plazo, dijo el bróker chino Galaxy Futures.

Se espera que la producción mundial de mineral de hierro se acelere en 2025-2029, con la producción de Guinea como principal motor de crecimiento una vez que el proyecto Simandou entre en funcionamiento, según la firma de inteligencia de mercado CreditSights.

Sin embargo, CreditSights añade que se espera que los retrasos en el desarrollo derivados de la inestabilidad política y social, así como el nacionalismo de los recursos, afecten al sector.

Los envíos del principal productor, Australia, ascendieron a 18.205.000 toneladas, con un descenso intermensual de 191.000 toneladas, según datos de la consultora Mysteel.

Los débiles datos económicos de China pesaron sobre el mineral de hierro, después de que una encuesta oficial de PMI mostrara que la actividad manufacturera de China se contrajo por octavo mes consecutivo en noviembre.

A los dirigentes monetarios les está costando reactivar la actividad en un escenario de desaceleración mundial y endeudamiento de los gobiernos locales.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE ganaban terreno, con el carbón de coque

y el coque subiendo un 1,86% y un 2,45%, respectivamente.

En la actualidad, las coquerías están aumentando su producción, mientras que ya se ha aplicado la primera ronda de reducciones de precios del carbón de coque, lo que ha mejorado ligeramente los márgenes de beneficio de las acerías, según el bróker chino Everbright Futures.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaban. Las barras de acero

se anotaban un 0,35%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,3%, el alambrón un 0,44% y el acero inoxidable un 0,56%.

(US$1 = 7,0714 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sumana Nandy y Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)