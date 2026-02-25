El mineral de hierro sube ante la previsión de un aumento de la producción de metal caliente

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 25 feb (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro repuntaban el miércoles ante la expectativa de un repunte de la demanda de materia prima a medida que la liquidez regresa al mercado chino tras los festivos del Año Nuevo Lunar, aunque el aumento de los envíos de mineral de hierro podría frenar la subida de los precios.

El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerró con un alza del 1,42%, a 752,5 yuanes (US$109,56) la tonelada métrica.

El contrato de referencia de mineral de hierro de marzo en la Bolsa de Singapur subía un 1,87%, hasta los US$98,45 por tonelada a las 0721.

Se espera que la demanda de mineral de hierro repunte a medida que los altos hornos chinos aumenten la producción tras los festivos del Año Nuevo Lunar. El repunte generalizado de los metales también contribuyó a mejorar el ánimo.

Sin embargo, los operadores se mantuvieron cautelosos, mientras se prevé que la demanda de acero para el primer semestre del año caiga debido al debilitamiento del consumo, según la correduría china Galaxy Futures.

Los precios del mineral de hierro se enfrentan a una presión bajista adicional debido al aumento de los envíos desde Australia y Brasil, en un momento en que las existencias totales en los puertos de ambos países han alcanzado sus niveles más altos desde principios de año, según datos de la consultora Mysteel.

Por su parte, Fortescue anunció el miércoles un aumento del 23% en su beneficio del primer semestre, gracias al récord de envíos de mineral de hierro y al aumento de los precios de esta materia prima.

La minera registró envíos récord de mineral de hierro en el primer semestre, con una caída del 3% en los costes del mineral de hierro y un aumento del 6,6% en los precios realizados.

Otros ingredientes para la fabricación de acero en la DCE subían, con el carbón coquizable y el coque subiendo un 2,32%.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái se fortalecían. El acero corrugado subía un 1,72%, el acero laminado en caliente avanzaba un 1,19%, el alambrón se fortalecía un 1,24% y el acero inoxidable ganaba un 0,96%.

(US$1 = 6,8681 yuanes)

(Información de Ruth Chai; edición de Sumana Nandy; editado en español por Patrycja Dobrowolska)