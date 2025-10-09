El mineral de hierro sube ante la reposición de inventarios en China

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 9 oct (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro avanzaban el jueves, apoyados por la reposición de inventarios en las acerías chinas tras la festividad del Día Nacional, aunque los márgenes de beneficio y la preocupación por las restricciones comerciales sobre el acero lastraron el ánimo del mercado. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) de China terminaba la jornada con una subida del 0,96%, a 790,5 yuanes (US$110,90) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para octubre de la Bolsa de Singapur cotizaba un 0,34% al alza, a US$104,55 la tonelada, a las 0710 GMT.

Tras la festividad del Día Nacional chino, algunas acerías han comenzado a reponer inventarios, aunque los márgenes de beneficio siguen bajo presión debido a los elevados precios del coque, según el bróker Hexun Futures.

La actividad comercial en el mercado del mineral de hierro ha sido moderada durante la última semana debido al cierre de los mercados chinos. Sin embargo, los analistas de ANZ señalaron que es probable que el mercado esté preocupado por los nuevos esfuerzos para limitar las exportaciones de acero de China.

En Europa, la Comisión Europea ha propuesto reducir casi a la mitad los contingentes de importación de acero libres de aranceles para apoyar la competitividad de los fabricantes de acero de la UE. El aumento de las importaciones y los aranceles de Estados Unidos han dejado a los productores de acero de la UE funcionando solo al 67% de su capacidad, mientras que estas medidas pretenden elevarla al 80%. A finales de septiembre, la UE anunció sus planes de imponer aranceles del 25% al 50% al acero chino y productos relacionados.

China envió a la UE alrededor del 4%, o 368.000 toneladas, de sus exportaciones de acero de 2024.

Por su parte, el comprador estatal chino de mineral de hierro interrumpió a principios de mes las compras de cargamentos de mineral de hierro a la minera australiana BHP durante las negociaciones anuales de precios. Esta situación podría ejercer una mayor presión sobre los márgenes del acero.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE ganaban terreno el carbón de coque

y el coque subían un 1,57% y un 0,52%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái subían en su mayoría.

El alambrón

se mantenía estable, mientras que las bobinas laminadas en caliente

avanzaban un 0,37%, el acero inoxidable

ganaba un 0,59% y las barras de refuerzo

se anotaban un 0,19%

(1 dólar = 7,1283 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)