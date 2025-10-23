El mineral de hierro sube ante las esperanzas de estímulo y datos positivos de acero en China

PEKÍN, 23 oct (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el jueves por tercera sesión consecutiva, impulsados por la esperanza de que se adopten medidas de estímulo y los optimistas datos sobre el acero del principal consumidor, China.

Se espera que la reunión a puerta cerrada de cuatro días de la dirección del Partido Comunista, que comenzó el lunes, publique un esbozo de su próxima política quinquenal.

Tras una serie de datos poco alentadores y en medio de las enormes incertidumbres derivadas de las fricciones comerciales con Estados Unidos, persisten las esperanzas de que China desvele algún tipo de estímulo para impulsar el crecimiento económico y apuntalar la confianza de los consumidores.

El vice primer ministro chino, He Lifeng, mantendrá conversaciones comerciales con EEUU en Malasia del 24 al 27 de octubre. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerró la jornada con una subida del 0,39%, a 777 yuanes (US$109,08) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para noviembre de la Bolsa de Singapur subía un 0,45%, a US$104,65 la tonelada, 0740 GMT. Los datos sobre el acero, mejores de lo esperado, que apuntaron a una firme demanda de mineral a corto plazo, también ayudaban a los precios, dijeron un operador y dos analistas.

Los inventarios totales de algunos de los principales productos siderúrgicos cayeron un 1,7% en la semana hasta el 23 de octubre y la producción de acero aumentó un 1%, según datos de la consultora Mysteel.

Sin embargo, la persistente expectativa de debilitamiento de los fundamentos económicos en el cuarto trimestre, derivada de la solidez de los envíos y la caída de la demanda, ha limitado el potencial alcista de los precios del ingrediente clave de la siderurgia. La australiana Fortescue registró el jueves un aumento del 4,2% en sus envíos de mineral de hierro en el primer trimestre. La minera brasileña Vale informó el martes de su mayor producción trimestral de mineral de hierro desde 2018. Otros ingredientes de la siderurgia, el carbón de coque y el coque, subían un 5,14% y un 4,21%, respectivamente, a su nivel más alto en más de dos meses, impulsados por las crecientes preocupaciones sobre el suministro doméstico restringido, dijeron analistas.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái cotizaban dispares.

La barra de acero

subía un 0,43%, la bobina laminada en caliente

avanzaba un 0,65%, el acero inoxidable ganaba un 0,55%, mientras que el alambrón descendía un 0,12%.

(1 dólar = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Colleen Howe; edición de Subhranshu Sahu y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)