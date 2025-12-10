El mineral de hierro sube ante las expectativas de nuevos estímulos en China

PEKÍN, 10 dic (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro subían el miércoles, rompiendo múltiples sesiones de pérdidas, después de que los datos de las fábricas de China, principal consumidor, reforzaran las esperanzas de un nuevo estímulo para estimular el crecimiento económico en 2026.

El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) con una subida del 1,85%, a 769 yuanes (US$108,90) la tonelada métrica, tras caer un 0,7% el martes.

El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur subía un 0,84% a US$102,65 la tonelada a las 0748 GMT.

La deflación en las fábricas chinas, ya en su tercer año, se agravó el mes pasado, lo que indica una débil demanda interna que probablemente no se recupere pronto.

El índice de precios a la producción (IPP) cayó un 2,2% interanual en noviembre, frente a un retroceso del 2,1% en octubre, y peor que la previsión de un descenso del 2%, según mostraron los datos oficiales.

Aunque China va a alcanzar su objetivo de crecimiento económico anual en torno al 5%, varios analistas esperan que Pekín ponga en marcha algunas medidas de apoyo para apuntalar el crecimiento en el primer trimestre de 2026.

El repunte de los precios del mineral de hierro se produjo a pesar de que los analistas del grupo estatal China Mineral Resources Group (CMRG) argumentaron que la tendencia actual de los precios se desviaba de los fundamentos.

"Las actividades especulativas de los corredores han amplificado las fluctuaciones de los precios", afirmaron los analistas de CMRG en un comunicado publicado el martes en la cuenta de WeChat de la asociación siderúrgica respaldada por el Estado.

"Los precios no tienen motivos para tender al alza en el cuarto trimestre en un contexto de aumento de la oferta y debilitamiento de la demanda".

El CMRG se creó en 2022 para centralizar las compras de mineral de hierro y obtener mejores condiciones de los mineros. Otros ingredientes de la siderurgia, el carbón de coque y el coque caían un 1,29% y subían un 0,36%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaban terreno. La barra de acero avanzaba un 0,97%, la bobina laminada en caliente crecía un 0,58%, el alambrón sumaba un 0,27% y el acero inoxidable aumentaba un 0,24%.

(1 dólar = 7,0617 yuanes chinos)

(Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)