El mineral de hierro sube ante las restricciones a la producción y la escasa oferta mundial

SINGAPUR, 13 ago (Reuters) - Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el miércoles, impulsados por la noticia de que la producción de acero en el norte de China se ha visto frenada por la celebración de un desfile militar y por los indicios de una menor oferta mundial. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) cotizaba un 0,57% al alza, a 799,5 yuanes (US$111,32) la tonelada métrica, a las 0328 GMT. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur subía un 0,07% a US$104,5 la tonelada.

La noticia de que las acerías del norte de China habían recibido la orden de reducir la producción para garantizar un cielo despejado durante un desfile militar, en conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial, el 3 de septiembre, siguió pesando en el ánimo del mercado. Según los analistas de ANZ, la industria siderúrgica sigue siendo muy sensible a los controles de producción impuestos por los Gobiernos, y el efecto a corto plazo de estos recortes suele ser un aumento de los precios y los márgenes del acero, lo que permite que suba el coste de insumos como el mineral de hierro. Mientras tanto, los envíos mundiales de mineral de hierro disminuyeron en conjunto debido a la caída de los envíos del principal productor, Australia. Desde el punto de vista de la demanda, las acerías están reponiendo existencias, según las necesidades, manteniéndose elevada la producción media diaria de metal caliente, un indicador de la demanda de mineral de hierro, según el bróker Hexun Futures. El acero de construcción nacional sigue contribuyendo menos a la demanda de mineral de hierro, mientras que la demanda de acero bruto de fabricación y de ultramar se mantiene relativamente alta, dijo el bróker Galaxy Futures. Por otra parte, la minera brasileña Samarco, una empresa conjunta entre los gigantes mineros Vale y BHP , ha recibido la aprobación judicial para salir del procedimiento de protección por quiebra, provocada por el colapso de una presa en 2015 en Brasil que detuvo las operaciones durante varios años. Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE fueron dispares, con el carbón de coque subiendo un 0,93% y el coque bajando un 0,62%. Las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaban en su mayoría. Las barras de acero retrocedían un 0,03%, el alambrón un 0,17% y el acero inoxidable un 0,42%, mientras que las bobinas laminadas en caliente avanzaban un 0,09%.

