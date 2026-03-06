El mineral de hierro sube mientras china amplía las restricciones a los cargamentos de bhp

PEKÍN/SINGAPUR, 6 mar (Reuters) -

Los precios del mineral de hierro subían el viernes, en un momento en que las crecientes restricciones impuestas por ‌China, el principal consumidor, a la ‌compra ⁠de algunos cargamentos marítimos del principal proveedor BHP

provocaban preocupaciones sobre el suministro que superaron la caída de la demanda. El contrato de mineral de hierro más negociado en ​la Bolsa ⁠de Materias Primas ⁠de Dalian (DCE) de China cerró la sesión diurna con un alza del 1,38%, hasta los 772 ​yuanes (111,90 dólares) por tonelada métrica, con un aumento del 2,54% en el contrato esta semana. El ‌contrato de referencia de mineral de hierro de abril en ​la Bolsa de Singapur avanzaba un 1,53% ​hasta los 101,55 dólares por tonelada, a las 0725 GMT. El contrato ha subido un 3,24% en lo que va de semana.

Ambos contratos tocaron máximos de un mes a primera hora de la sesión.

El comprador estatal chino de mineral de hierro pidió esta semana a varios operadores que compraran menos cargamentos marítimos de los ​productos estrella de BHP, incluidos los finos Mac y los finos Newman, según informaron a Reuters fuentes conocedoras del asunto, mientras se prolonga una ⁠disputa contractual que dura ya meses.

China ya había prohibido a los fabricantes de acero y a los operadores nacionales comprar finos ‌Jimblebar de BHP desde septiembre y amplió la prohibición a otra marca de BHP, los finos Jinbao, en noviembre.

Las últimas restricciones han avivado el temor sobre la disponibilidad de determinados cargamentos marítimos, , ya que BHP es el tercer mayor productor mundial de mineral de hierro y un proveedor clave para el mercado global.

Sin embargo, los avances se veían limitados por la caída de la demanda debido a las persistentes restricciones ‌de producción en las acerías del norte de China.

La producción media diaria de metal caliente, un indicador de ⁠la demanda de mineral de hierro, cayó un 2,4%, hasta alcanzar su nivel más bajo desde ‌diciembre, con 2,28 millones de toneladas a 5 de marzo, según datos de ⁠la consultora Mysteel.

Además, China reiteró su compromiso de abordar el ⁠exceso de capacidad en la industria siderúrgica y otras industrias, según un informe publicado durante la reunión parlamentaria anual, una medida que podría frenar la demanda de materias primas.

Otros ingredientes para la fabricación de acero ganaban terreno, con el carbón de coque

y el coque subiendo un 1,86% y un 0,47%, respectivamente. Los índices ‌de referencia del acero en la Bolsa de ​Futuros de Shanghái avanzaron en su mayoría. El acero corrugado subía un 0,26%, el acero laminado en caliente ganaba un 0,31%, el alambrón avanzaba un 0,06% y el acero inoxidable bajaba un 0,49%.

(1 dólar = 6,8992 yuanes) (Información de la redacción de Pekín, Ruth Chai ‌y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Sonia Cheema; edición en español de Paula Villalba)