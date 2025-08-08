El mineral de hierro sube mientras el acero chino alcanza su récord de exportaciones
SINGAPUR, 8 ago (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro bajaban el viernes, pero siguen en camino de registrar una subida semanal, apoyados por el récord de las exportaciones de acero de China, los sólidos márgenes de las fábricas y los bajos inventarios. El contrato más negociado de mineral de hierro para septiembre en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) descendía un 0,57%, hasta 787 yuanes (US$109,58) la tonelada métrica, a las 0318 GMT.
Aun así, el contrato ha subido un 0,57% en lo que va de semana. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,49% a US$101,75 la tonelada, pero sube un 1,9% en lo que va de semana. (Información de Lucas Liew; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
