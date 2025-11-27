El mineral de hierro sube tras el debilitamiento del dólar; la escasa demanda limita las ganancias

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 27 nov (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro al alza el jueves, favorecidos por la , aunque las ganancias se vieron limitadas tras la caída de las primas del mineral troceado chino, señal de la débil demanda de este material siderúrgico. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) subía un 0,44%, hasta 799,5 yuanes (US$112,92) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para diciembre de la Bolsa de Singapur subía un 0,29%, a US$106,85 la tonelada, a las 0703 GMT.

Según la consultora china Mysteel, las primas del mineral de hierro en trozos transportado por vía marítima a China frente a los finos con un 62% de Fe se habían desplomado un 42,2% desde hace dos meses, hasta el 25 de noviembre, y habían alcanzado su nivel más bajo desde finales de mayo de 2024.

La disminución de la demanda de minerales en trozos por parte de las acerías, que sufren pérdidas, ha provocado la debilidad de las primas, según Mysteel.

Las importaciones de acero acabado de India durante los siete primeros meses del año fiscal se redujeron un 34,1% interanual, mientras que la producción de acero de China está a punto de caer por debajo de 10.000 millones de toneladas este año por primera vez en seis años después de una promesa del Gobierno para reducir la producción.

El descenso de los precios del carbón de coque y del mineral de hierro se ha acelerado debido al aumento de la oferta de carbón y a la continua acumulación de existencias en las minas de carbón, según el bróker chino Galaxy Futures.

Se espera que la producción de arrabio siga disminuyendo esta semana, lo que ejercerá presión sobre las materias primas, según Galaxy. El índice del dólar estadounidense se situaba en 99,431, tras caer un 0,28% en la jornada anterior. Un billete verde más débil hace que los activos denominados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

Otros ingredientes siderúrgicos del DCE cotizaban dispares: el carbón de coque

descendía un 0,19% y el coque

se revalorizaba un 0,03%.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaban en su mayoría. Las barras de acero

cedían un 0,13%, las bobinas laminadas en caliente

bajaban un 0,27% y el acero inoxidable

perdía un 0,28%, mientras que el alambrón

avanzaba un 0,78%.

(US$1 = 7,0804 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)