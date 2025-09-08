El mineral de hierro sube tras la caída de los envíos y las fuertes exportaciones chinas de acero

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 8 sep (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro subían el lunes por quinta sesión consecutiva, apoyados por la fuerte caída de los envíos de un importante proveedor y la resistencia de las exportaciones de acero de China, principal consumidor. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian en China cerró con una subida del 0,64%, a 792 yuanes (US$111,05) la tonelada métrica. Hacia las 0831 GMT, el mineral de hierro de referencia para octubre de la Bolsa de Singapur subía un 0,53% a US$105,4 la tonelada, el nivel más alto desde el 24 de julio.

Los envíos del ingrediente clave para la fabricación de acero de uno de los principales proveedores, Brasil, se desplomaban en 5 millones de toneladas, o casi un 50%, respecto a la semana anterior, hasta 5,07 millones de toneladas en la primera semana de septiembre, según datos de la consultora Mysteel.

"La fuerte caída de los envíos brasileños se debió principalmente al mantenimiento programado de los muelles de tres puertos, y a que Brasil incrementó sus envíos la semana anterior; se espera que los envíos normales se reanuden a partir del 9 de septiembre", señalaron los analistas de Mysteel en una nota.

Por otra parte, las exportaciones chinas de acero se mantuvieron sólidas en agosto, compensando en parte la vacilante demanda en su mercado nacional, arrastrada por los prolongados problemas inmobiliarios.

Muchos fabricantes de acero chinos han conseguido ganar dinero en lo que va de año, después de sufrir pérdidas en los dos últimos, en parte gracias a las fuertes exportaciones de acero. Los márgenes saneados animaron a las acerías a mantener un elevado ritmo de explotación, lo que se tradujo en unas necesidades constantes de materias primas.

Sin embargo, una caída más acusada de lo previsto de la producción de metal caliente, indicador de la demanda de mineral de hierro, suscitó la cautela de los inversores, limitando las subidas de precios. Otros ingredientes de la siderurgia, el carbón de coque y el coque subían un 1,42% y un 0,22%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaban terreno.

Las barras de acero

avanzaban un 0,19%, el alambrón

un 0,09%, las bobinas laminadas en caliente un 0,96% y el acero inoxidable un 0,67%.

Los analistas de Citi Research esperaban un recorte significativo de la oferta en el sector siderúrgico en el cuarto trimestre, tradicional temporada de escasa demanda.

(US$1 = 7,1321 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)