El mineral de hierro sube tras la propuesta china de rebajar las tasas portuarias

SINGAPUR, 25 nov (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro subían el martes, en un momento en que se espera que los recortes propuestos de las tasas portuarias chinas desincentiven la acumulación de existencias a largo plazo.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) avanzaba un 0,51%, hasta 794 yuanes (US$111,90) la tonelada métrica.

El mineral de hierro de referencia de diciembre en la Bolsa de Singapur subía un 0,59%, a US$105,65 la tonelada, a las 0709 GMT.

China ha propuesto reducir las tasas portuarias para las empresas estatales que almacenen cargamentos de menos de 30 días, una medida que, según los analistas de ANZ, desalentaría el almacenamiento a largo plazo y aceleraría la rotación de inventarios, lo que posiblemente reduciría la oferta al contado durante los períodos de reabastecimiento.

Los analistas del bróker chino Galaxy Futures señalaron que la escasez estructural de finos de mineral de hierro PB (Pilbara Blend) sostendrá los precios del acero a corto plazo, pero es probable que un rápido descenso de la demanda interna lastre los precios del mineral de hierro a medio plazo.

Según el informe mensual más reciente de la Asociación China del Hierro y el Acero, es probable que los precios del acero en China sigan bajo presión en un futuro próximo, mientras el invierno frena la demanda y las existencias de acero acabado siguen siendo elevadas.

El sentimiento del martes también se vio reforzado cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los lazos con China son "extremadamente fuertes" tras una llamada con el chino Xi Jinping, semanas después de una reunión en Corea del Sur en la que acordaron un marco para un acuerdo comercial que aún no se ha finalizado.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE fueron dispares: el carbón de coque bajaba un 1% y el coque avanzaba un 0,98%.

Según la consultora Mysteel, el moderado aumento de la producción de coque en la provincia china de Shanxi, el mayor centro de producción de coque del país, se ha visto impulsado por los mayores márgenes derivados del abaratamiento del carbón de coque.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaban. La barra de acero se revalorizaba un 0,71%, la bobina laminada en caliente avanzaba un 0,64%, el alambrón aumentaba un 0,36% y el acero inoxidable subía un 0,65%.

(US$1 = 7,0954 yuanes chinos)

(Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)