El mineral de hierro sube tras las promesas de estímulo económico en China

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 12 ene (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro subían el lunes, después de que la nueva promesa del principal consumidor, China, de poner en marcha un paquete de para estimular el consumo interno levantara el ánimo. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) cerraba la jornada con una subida del 0,92%, a 822,5 yuanes (US$117,92) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur avanzaba un 0,68%, a US$109,2 la tonelada, a las 0700 GMT.

El gabinete de China celebró una reunión el viernes sobre la aplicación de un paquete de políticas fiscales y financieras para impulsar la demanda interna, incluidas las iniciativas para estimular el consumo de los hogares, informó la cadena estatal CCTV.

La necesidad de reponer existencias, así como la disminución de los envíos mundiales de mineral de hierro desde Australia y Brasil, también hicieron subir los precios.

Según la consultora Mysteel, los inventarios de mineral de hierro en 247 acerías son inferiores a los niveles medidos en el mismo periodo de años anteriores, lo que indica que aún queda margen para estimular la demanda.

El repunte de la producción media diaria de arrabio, que se sitúa en 2,3 millones de toneladas, contribuye a la reposición de existencias.

Los envíos mundiales de mineral de hierro desde Australia y Brasil ascendieron a 26,064 millones de toneladas, lo que supone un descenso de 1,36 millones de toneladas respecto a la semana pasada, según datos de Mysteel publicados el 12 de enero.

Otros ingredientes siderúrgicos de DCE se revalorizaban el carbón de coque

y el coque sub un 4,21% y un 1,35%, respectivamente.

Los fundamentos del carbón de coque no han cambiado significativamente, y la fuerte subida de los precios se vio agravada por el sentimiento alcista del mercado de mineral de hierro de la semana pasada, según el bróker Galaxy Futures.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái subían en su mayoría. Las barras de acero se anotaban un 0,6%, las bobinas laminadas en caliente aumentaban un 0,55% y el acero inoxidable ganaba un 1,21%. Por su parte, el alambrón perdía un 1,23%.

(US$1 = 6,9750 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Ronojoy Mazumdar y Sonia Cheema; edición en español de Paula Villalba)