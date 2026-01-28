El mineral de hierro sufre la paralización de proyectos de construcción

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 28 ene (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro seguían bajando el miércoles, debido a la paralización gradual de proyectos de construcción en vísperas del Año Nuevo Lunar chino, que lastra la demanda de acero y materias primas. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China terminó la sesión diurna con un descenso del 0,7%, a 783 yuanes (112,74 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para marzo de la Bolsa de Singapur bajaba un 0,79%, a 103 dólares la tonelada, a las 0705 GMT. La demanda de acero se ha reducido gradualmente junto con el cese de los proyectos de construcción en el período previo a los festivos del Año Nuevo Lunar chino, según el bróker chino Everbright Futures. La producción de mineral de hierro de la minera brasileña Vale aumentó a 336,1 millones de toneladas en 2025, dijo la compañía el martes, marcando la primera vez desde 2018 que su producción superó la de las operaciones de Pilbara de su competidora Rio Tinto en Australia.

Esto se produce después de que la compañía detuviera las operaciones en las unidades, que según los analistas representan alrededor del 2% de su perspectiva de producción de mineral de hierro para este año, después de que el agua se desbordara en los sitios, según una a última hora del lunes.

