El mineral de hierro sufre oscilaciones ante el aumento de los costes de transporte

PEKÍN, 3 mar (Reuters) -

Los precios del mineral de hierro fluctuaban el martes, mientras los inversores sopesaban el aumento de los costes ‌de transporte debido al agravamiento ‌del ⁠conflicto con Irán, que está obstaculizando los envíos a través del crucial estrecho de Ormuz, frente a la caída de la demanda debido a las restricciones ​de producción ⁠de las ⁠acerías chinas.

Un alto cargo de la Guardia Revolucionaria iraní dijo el lunes que el estrecho ​estaba cerrado y que Irán dispararía contra cualquier barco que intentara atravesarlo, según informaron ‌los medios iraníes, lo que provocó una subida vertiginosa de ​los precios del petróleo y los ​costes de transporte. El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerraba la jornada con un alza del 0,67%, a 753,5 yuanes (109,32 dólares) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro para abril en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,21%, hasta ​los 99,05 dólares por tonelada, a las 0734 GMT.

"En este momento, estamos viendo un aumento en los costos de flete, lo ⁠que está afectando a muchos mercados", dijo Tomás Gutiérrez, jefe de datos de la consultora Kallanish Commodities.

El aumento de ‌los costes de transporte elevó los costes del mineral de hierro y, por lo tanto, contribuyó al alza de los precios del mineral, según los analistas.

Sin embargo, se espera que la producción de metal caliente, que suele ser un indicador de la demanda de mineral de hierro, disminuya debido a las restricciones de producción durante la reunión parlamentaria anual de China que comienza ‌el 5 de marzo, lo que frenará la subida del precio del mineral.

Algunas acerías chinas se vieron ⁠obligadas a reducir su producción durante la importante reunión para garantizar un aire más ‌limpio. El aumento de las existencias de mineral de hierro en los puertos, que ⁠actualmente se encuentran en máximos históricos , también ha frenado ⁠los precios del mineral.

Otros ingredientes para la fabricación de acero ganaban terreno en las operaciones de la tarde. El carbón de coque

y el coque avanzaban un 4,01% y un 3,42%, respectivamente, siguiendo la subida de los precios del petróleo y el gas.

La mayoría de los índices ‌de referencia del acero en la Bolsa de ​Futuros de Shanghái perdían terreno. El alambrón

bajaba un 0,12%, la bobina laminada en caliente

descendía un 0,03%, el acero inoxidable

cedía

un 0,39%, mientras que la barra de refuerzo

subía un 0,07%.

(1 dólar = 6,8923 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y ‌Lewis Jackson; edición de Ronojoy Mazumdar y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)