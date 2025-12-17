El mineral de hierro toca máximos de una semana ante la mayor liquidez del mercado al contado

PEKÍN, 17 dic (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro alcanzaban el miércoles su nivel más alto en una semana, favorecidos por la aceleración de las compras en el mercado al contado, en un momento en que los fabricantes de acero de China, principal consumidor, comenzaron a reabastecerse de materia prima para el consumo durante la festividad del Año Nuevo Lunar en febrero. El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) con una subida del 1,25%, a 768 yuanes (US$109,02) la tonelada métrica, su nivel más alto desde el 11 de diciembre. El mineral de hierro de referencia para enero de la Bolsa de Singapur subía un 0,98%, a US$103,55 la tonelada, a las 0751 GMT, su nivel más alto desde el 5 de diciembre.

La mejora de la liquidez en el mercado al contado elevó la confianza, según los analistas.

Los volúmenes de transacciones de mineral de hierro en los mercados portuario y marítimo aumentaron un 18,2% y un 76,8%, respectivamente, el martes, según datos de la consultora Mysteel.

La producción de acero bruto en los 11 primeros meses del año ha descendido un 4% interanual, por lo que parece haber menos presiones para que se produzcan nuevos recortes en diciembre con el fin de alcanzar el objetivo nacional fijado a principios de año.

Pekín se comprometió en marzo a reestructurar su gigantesca industria siderúrgica mediante recortes de la producción.

La disminución de la preocupación por el empeoramiento del mercado inmobiliario también ayudó a los precios del principal ingrediente de la siderurgia, después de que el promotor inmobiliario chino Vanke

endulzara una propuesta de ampliación de bonos para evitar el impago de la deuda. Los precios del mineral de hierro transportado por vía marítima han alcanzado una media de US$103 en el cuarto trimestre, hasta el 16 de diciembre, por encima de los US$95 previstos por Goldman Sachs. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, avanzaban un 0,33% y un 1,93%, respectivamente.

La mayoría de las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaron. Las barras de acero

se anotaban un 0,1%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,03%, el acero inoxidable un 0,2% y el alambrón un 1,94%.

(1 dólar = 7,0449 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Mrigank Dhaniwala; edición en español de Paula Villalba)