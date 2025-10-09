El Ministerio de Agricultura ruso prevé una cuota de exportación de granos ligeramente superior en 2026

MOSCÚ, 9 oct (Reuters) - Rusia fijará una cuota de exportación de grano ligeramente superior en la segunda parte de la temporada, de febrero a junio de 2026, que para el mismo periodo de este año debido a la mejor cosecha, según dijo el jueves un funcionario de alto rango del Ministerio de Agricultura.

Los comerciantes rusos pueden exportar grano sin restricciones en la primera parte de la temporada, que va de julio a enero. Las cuotas, que se asignan individualmente a cada comerciante, entran en vigor a partir de febrero.

Entre febrero y junio de 2025, los comerciantes rusos podían exportar 10,6 millones de toneladas de grano, lo que supone una reducción de dos tercios respecto al mismo periodo de 2024. Las restricciones tienen por objeto proteger el mercado interno. (Reporte de Olga Popova, Escrito por Gleb Bryanski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)