El Ministerio de Agricultura ruso prevé una cuota de exportación de granos ligeramente superior en 2026
- 1 minuto de lectura'
MOSCÚ, 9 oct (Reuters) - Rusia fijará una cuota de exportación de grano ligeramente superior en la segunda parte de la temporada, de febrero a junio de 2026, que para el mismo periodo de este año debido a la mejor cosecha, según dijo el jueves un funcionario de alto rango del Ministerio de Agricultura.
Los comerciantes rusos pueden exportar grano sin restricciones en la primera parte de la temporada, que va de julio a enero. Las cuotas, que se asignan individualmente a cada comerciante, entran en vigor a partir de febrero.
Entre febrero y junio de 2025, los comerciantes rusos podían exportar 10,6 millones de toneladas de grano, lo que supone una reducción de dos tercios respecto al mismo periodo de 2024. Las restricciones tienen por objeto proteger el mercado interno. (Reporte de Olga Popova, Escrito por Gleb Bryanski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
Otras noticias de Mercado de granos
- 1
A 40 años del partido contra los All Blacks: cuando el CASI midió su rugby revolucionario ante una potencia
- 2
Lemoine y Pagano volvieron a cruzarse en Diputados y Moreau tuvo que intervenir: “Dejen de pelear”
- 3
Uno por uno. Cómo votaron en general los diputados la ley que busca limitarle a Milei el uso de los DNU
- 4
La Policía que se llevó a Fred Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón: estaba roto en la basura