El Ministerio de Defensa español encarga 100 helicópteros a Airbus

El Ministerio de Defensa español encargó a Airbus 100 helicópteros, destinados a las distintas ramas de sus Fuerzas Armadas, anunció el jueves el fabricante europeo.

Este pedido de helicópteros de varios tipos es el mayor jamás realizado por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa español, subrayó Airbus en un comunicado, en el que no precisó el importe.

La operación incluye 13 helicópteros del tipo H135, 50 helicópteros H145M, 6 H175M y 31 NH90.

Con estos contratos, el ministerio español "cumple su compromiso de dotar" a las Fuerzas Armadas "con los medios aéreos de última generación que son esenciales para su operatividad", señaló la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García, citada en el comunicado.

Los nuevos medios "representan un cambio cualitativo en las capacidades de las Fuerzas Armadas y refuerzan la seguridad y la resiliencia de la defensa nacional de España", dijo de su lado el CEO de Airbus Helicopters, Bruno Even.

Según el fabricante, este plan permitirá la creación de más de 300 puestos de trabajo directos en los próximos tres años.

El acuerdo prevé "inversiones industriales" en la planta de Airbus en Albacete, en la región de Castilla-La Mancha, que se dotará de "un centro de formación de pilotos y técnicos del H145M con carácter internacional", según el comunicado.